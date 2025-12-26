Manchester United vence al Newcastle con golazo de Patrick Dorgu

El Manchester United y Newcastle United dieron inicio a la Jornada 18 de la Premier League y para abrir apetito de una larga cartelera de encuentro Patrick Dorgu se llevó los reflectores con impresionante volea para catapultar la victoria del conjunto local en Old Trafford.

El habilidoso extremo de 21 años apareció en el momento oportuno para abrir el marcador de la manera más decorosa, apenas estaba por acercarse el cronómetro a la medía ahora de juego aparecería el chico en los linderos de la media luna listo para lanzar una obra de arte.

Dorgu l AP

Corría el minuto 24 cuando un tiro de esquina por la punta de izquierda acabaría rechazado por la defensa, momento en que el danés aparecería con un potente zurdazo de volea para mandar el esférico pegado al poste derecho del guardameta.

La jugada fue revisada para resolver cualquier duda; sin embargo, no hubo cosa alguna que pudiera impedir el tanto para el Manchester United antes de la media hora, marcador que terminaría por decretar el término de la primera parte.

Manchester United estuvo cerca del segundo l AP

No llegó otro invitado

Los locales seguirán buscando el segundo tanto de la tarde en la parte complementaria. En el minuto 59 Benjamin Sesko se animaría dejando un leve susto en el larguero tras un zapatazo de zurda desde el centro del área que quedaba únicamente en otro aviso.

Posteriormente, el juego tuvo más intervenciones de falta que de peligro, hasta que llegaría en el 71’ Joelington para provocar el nerviosismo a los locales con un remate con el zapato derecho desde el centro del área que simplemente no terminaba en el arco rival.

Otra de peligro aparecería a favor del Man United ahora desde los botines de Digo Dalot con un zurdazo que nuevamente rozaba el larguero tras una buena asistencia de Lisandro Martínez. Minutos después la respuesta por parte de Yoane Wissa tampoco daba frutos para el Newcastle.

Premier League l AP

¿Cómo quedan en la tabla de clasificación?

Con el resultado el Manchester United dormirá al menos esta noche con el último cupo a competencias europeas tras afianzarse 29 unidades, pero todo podría cambiar con los demás juegos. Por su parte, el Newcastle United se rezaga y desde la décimo primer posición podría caer más peldaños.