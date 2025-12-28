OFICIAL: Pumas ficha a figura mundialista de Chivas

Pumas no detiene su marcha en el mercado de fichajes y ha dado un golpe de autoridad de cara al Clausura 2026. Bajo el mando de Roberto Medina, las auriazules han hecho oficial la incorporación de Montserrat Hernández, mediocampista de élite que llega procedente de Chivas para apuntalar el proyecto universitario.

Con este movimiento, el Club Universidad Nacional suma su segundo refuerzo del periodo, apostando por una futbolista que combina juventud con una jerarquía envidiable en el balompié nacional e internacional.

Montserrat Hernández ya fue presentada con Pumas X: @PumasMXFemenil

Un currículum de oro: Títulos y Copas del Mundo

La llegada de Montse Hernández a la Cantera no es una incorporación cualquiera. La mediocampista mexicana carga consigo un palmarés que pocas jugadoras en la Liga MX Femenil pueden presumir.

Su trayectoria destaca por los siguientes hitos:

Multicampeona de Liga: Formó parte fundamental del Club América, donde conquistó los títulos del Apertura 2018 y Clausura 2023, superando la barrera de los 100 partidos disputados.

ADN Tricolor: Hernández es una auténtica "figura mundialista". Ha representado a México en tres Copas del Mundo de la FIFA (dos en categoría Sub-17 y una en Sub-20), además de contar con procesos constantes en la Selección Mayor.

Éxito en Concacaf: Posee dos campeonatos en torneos clasificatorios de la confederación, consolidándose como una ganadora nata desde las categorías con límite de edad.

Firmando contrato con Pumas | @PumasMXFemenil

El reto en el Pedregal

Tras su paso por el Rebaño Sagrado, donde militó desde 2023 hasta el reciente Apertura 2025, Montse llega al Estadio Olímpico Universitario para aportar visión de campo y dinamismo al esquema de Medina.

La jugadora se integrará de inmediato a los trabajos de pretemporada para acoplarse a sus nuevas compañeras. El objetivo es claro: estar a punto para el debut oficial de las Pumas el próximo domingo 4 de enero, cuando reciban a Querétaro en Ciudad Universitaria.

Con esta contratación, la directiva auriazul lanza un mensaje contundente: Pumas quiere ser protagonista y pelear por el título en este 2026.