¡Ilusionan! Chivas ficha a figura de los Tigres para el Clausura 2026

Las Chivas Rayadas del Guadalajara Femenil han hecho oficial la llegada de Cristina Ferral, una de las estrellas de Tigres, de cara al Clausura 2026, la jugadora llega con gran experiencia; multicampeona, seleccionada nacional y con una jerarquía extensa.

A través de redes sociales el conjunto rojiblanco hizo el anuncio y la bienvenida de la futbolista: “¡CRISTINA FERRAL YA ES DE CHIVAS! Multicampeona, Seleccionada Nacional y con experiencia europea. Jerarquía y carácter para la zaga del Rebaño”, destaca el posteo en X.

Tigres l IMAGO7

Cristina Ferral se despide de la Sultana del Norte como una de las futbolistas más laureadas de la institución. Durante su estancia en Tigres, se consolidó como una pieza inamovible en la defensa, sumando múltiples títulos de liga y convirtiéndose en un referente de la época dorada de "Las Amazonas".

¿Chivas le ganó el fichaje al América?

Aunque el Club América había mostrado un interés serio en hacerse con los servicios de la zaguera, todo indica que el destino final de la "Emperatriz" será jugadora de Chivas.

El interés de las Águilas por reforzar su zona baja con la experiencia de Ferral no era un secreto. Sin embargo, en una operación relámpago, la directiva de Chivas Femenil logró tomar la delantera en las negociaciones.

Cristina Ferral l IMAGO7

Chivas se refuerza

Chivas confirmó hace unas semanas un nuevo fichaje para fortalecer el ataque del equipo comandado por Antonio Contreras. Se trata de Jasmine Casárez, quien se consolidó como figura en FC Juárez y ahora buscará brillar con el Rebaño.

En el Clausura 2022 Jasmine llegó a la Liga MX Femenil, luego de jugar a nivel colegial con Radford Highlanders en Virginia y como profesional con Puerto Rico Sol FC. Tras su llegada, no tardó en consolidarse como figura de las Bravas, con las cuales se convirtió en goleadora histórica con 47 tantos

Sus actuaciones con el equipo fronterizo le valieron el llamado a la Selección Mexicana, con la cual debutó en un amistoso de abril de 2023. Desde entonces ha disputado 17 partidos y suma seis goles con el combinado nacional, con el cual se ha convertido en una convocada recurrente.

Liga MX Femenil l IMAGO7



