¡Desde la Queens League! Puebla Femenil ficha a Marlyn Campa rumbo al Clausura 2026

El Puebla FC Femenil hizo oficial la incorporación de Marlyn Campa como nuevo refuerzo de cara al próximo torneo de la Liga MX Femenil, apostando por una jugadora que ha ganado notoriedad reciente gracias a su participación en la Queens League. La presentación se realizó a través de los canales oficiales del club, donde se destacó su perfil ofensivo y su capacidad para aportar dinamismo al ataque enfranjado.

Campa llega al conjunto poblano tras su paso por Peluche Caligari Femenil, equipo con el que compitió en la Queens League, un torneo que ha servido como escaparate para futbolistas con talento y proyección. Su desempeño en dicha competencia llamó la atención por su intensidad, velocidad y determinación dentro del terreno de juego, cualidades que ahora buscará trasladar al futbol profesional. Aunque, cabe mencionar que la jugadora ya vio acción anteriormente en la Liga Femenil.

Una figura de la Queens League

La futbolista se convirtió en una de las jugadoras más seguidas durante su etapa en la Queens League, donde no solo destacó por su rendimiento deportivo, sino también por su personalidad y liderazgo. Su adaptación a un formato competitivo distinto fortaleció su carácter y le permitió adquirir experiencia en escenarios de alta exigencia mediática y deportiva.

Para Puebla FC Femenil, la llegada de Marlyn Campa representa una apuesta por el talento emergente y por perfiles que han demostrado capacidad para competir bajo presión. La directiva confía en que su energía y hambre de trascender encajen con el proyecto deportivo que busca consolidar al equipo como un rival competitivo en la liga.

Desde el cuerpo técnico se ha resaltado la versatilidad de Campa, quien puede desempeñarse en distintas posiciones del frente ofensivo. Esta característica le permitirá al entrenador contar con mayores variantes tácticas, además de sumar profundidad al plantel de cara a un calendario exigente.

¿Cuáles fueron sus primeras palabras?

En sus primeras declaraciones como jugadora de Puebla, Marlyn Campa expresó su entusiasmo por dar este paso en su carrera y agradeció la confianza del club. Señaló que su objetivo principal es ganarse un lugar en el equipo con trabajo diario y aportar al crecimiento colectivo dentro y fuera de la cancha.

El fichaje también refleja cómo nuevas plataformas y competencias alternativas, como la Queens League, se han convertido en una vitrina real para el futbol femenil, abriendo oportunidades para que jugadoras den el salto al profesionalismo en ligas consolidadas como la Liga MX Femenil.

Con la incorporación de Marlyn Campa, Puebla FC Femenil refuerza su plantel con una jugadora que llega motivada y con ganas de demostrar su nivel. La afición enfranjada espera que su talento se traduzca en resultados positivos y que su historia sea un ejemplo de perseverancia y crecimiento dentro del futbol femenil mexicano.

