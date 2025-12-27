Futbolista muere en pleno partido por tragarse una moneda

El futbol de Burundi se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Igiraneza Aimé Gueric, futbolista del club Les Guêpiers du Lac, quien falleció de manera trágica durante un partido de la liga local frente a LLB Amasipiri Never Give. El suceso ocurrió en pleno desarrollo del encuentro en el que se tragó una moneda que tenía, como ritual de ‘magia’ durante el juego, debajo de la lengua.

De acuerdo con los reportes iniciales, el partido fue interrumpido tras el incidente que involucró al jugador, mientras se activaban los protocolos de emergencia. Pese a la rápida intervención del personal médico, se confirmó posteriormente el fallecimiento del futbolista, noticia que sacudió al balompié burundés y encendió mensajes de solidaridad dentro y fuera del país.

Igiraneza Aimé Gueric formaba parte del primer equipo de Les Guêpiers du Lac y era considerado un elemento comprometido con el proyecto deportivo del club. Su entrega en el terreno de juego y su actitud profesional le habían ganado el respeto de compañeros y rivales, convirtiéndolo en una figura apreciada dentro del vestidor.

¿Cuál fue el comunicado del club?

El club emitió un comunicado oficial lamentando profundamente la pérdida y expresando sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos del jugador. Asimismo, pidió respeto y privacidad en un momento de profundo dolor, al tiempo que agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de la comunidad futbolística.

La federación local y la liga de Burundi también se pronunciaron sobre el hecho, anunciando que se realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Además, se evalúan homenajes póstumos en memoria del jugador, como minutos de silencio en las jornadas siguientes.

Compañeros de equipo y futbolistas de otros clubes utilizaron las redes sociales para despedirse de Igiraneza Aimé Gueric, recordándolo como un deportista apasionado y una persona cercana. Los mensajes coincidieron en resaltar su amor por el futbol y su calidad humana.

¿Hubo falta de atención médica?

Este trágico acontecimiento ha reabierto el debate sobre la importancia de los protocolos médicos, la atención inmediata en los estadios y las condiciones de seguridad durante los partidos, no solo en Burundi, sino en el futbol africano en general.

La muerte de Igiraneza Aimé Gueric deja un vacío irreparable en Les Guêpiers du Lac y en el futbol burundés. Su legado permanecerá en la memoria de quienes compartieron cancha con él, mientras el deporte rinde homenaje a un jugador que perdió la vida haciendo lo que más amaba.

