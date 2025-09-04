Luto en el futbol: Portero muere en Brasil luego de atajar un penal

Lo que parecía ser un evento deportivo de rutina en el estado de Pará, se convirtió en una tragedia, ya que durante un juego de futbol sala, uno de los porteros cayó al suelo luego de recibir un balonazo en el pecho, desafortunadamente, minutos después perdió la vida.

Duelos finales de los Juegos de la Semana de la Patria 2025 | IG:@fefuspaoficial

Posible accidente cerebrovascular

Luego de que el arquero, António Edson dos Santos Sousa (Pixé), de 31 años, se lanzó a su costado derecho para atajar el disparo decisivo de la serie de penales, el balón se estrelló en el pecho del arquero en lo que parecía una atajada de rutina, sin embargo, la tragedia llegó minutos después.

Tras la atajada que significaba la victoria de los Juegos de la Semana de la Patria 2025, Pixé, corrió para festejar con sus compañeros, desafortunadamente, segundos después cayó al suelo y aunque recibió los servicios médicos dentro del recinto y fue trasladado a un hospital, perdió la vida.

🇧🇷 Un portero murió tras recibir un balón en el pecho durante un partido de fútbol sala en Brasil.



Ocurrió en el municipio de Augusto Corrêa. El portero Antônio Edson bloqueó un penalti con el cuerpo y se desplomó segundos después. pic.twitter.com/5eRIs61oU3 — Ecos de la noticia (@Ecos_Noticias) September 4, 2025

Tras ser atendido en el hospital Sao Miguel en la localidad de Augusto Correa, todo parece indicar que el deceso se debió a una falla cerebrovascular, aunque aún no hay nada confirmado.

La comunidad despide a su deportista

Una vez que se dio la triste noticia del fallecimiento del jugador, la 'Federación de Futbol Sala' lanzó un comunicado dando el pésame a la familia y despidiendo al jugador que no pudo salvar su vida.

“Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo como un jugador ejemplar, sino también como una persona especial que cautivó a todos. En este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad deportiva. Que encuentren consuelo en el grato recuerdo y en la certeza de que Antônio Edson deja un legado de inspiración y pasión por el futsal”, se lee en el comunicado.