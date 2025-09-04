¡Polémica! Atlético tendrá 24 horas menos de descanso que el Real Madrid para el derbi

LaLiga dio a conocer las fechas y horarios para la Jornada 7

Esteban Gutiérrez
4 de Septiembre de 2025
¡Polémica! Atlético tendrá 24 horas menos de descanso que el Real Madrid para el derbi
Vinicius celebra un gol | AP

LaLiga dio a conocer los horarios y fechas de la Jornada 7, en la que Atlético de Madrid y Real Madrid disputarán una nueva edición del derbi de la capital española.

El anuncio rápidamente generó polémica, pues los Colchoneros llegarán al encuentro con 24 horas menos de descanso que los Merengues.

X: @Atleti

El partido quedó programado para el sábado 27 de septiembre a las 8:15 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Wanda Metropolitano, lo que dará un día libre más a los dirigidos por Xabi Alonso.

La fecha previa (Jornada 6) se llevará a cabo a media semana. Atlético enfrentará en casa a Rayo Vallecano el miércoles 24 a las 13:30 horas, mientras que el Real chocará con Levante, de visita, el martes 23 a la misma hora.

En redes sociales, aficionados del Atlético de Madrid han comenzado a expresar su molestia, pues consideran que podría ser una ventaja para los blancos.

AP

TE PUEDE INTERESAR

Cristiano Ronaldo &quot;se rompe&quot; durante homenaje a Diogo Jota en la Selección de Portugal

Futbol Internacional | 04/09/2025

Cristiano Ronaldo "se rompe" durante homenaje a Diogo Jota en la Selección de Portugal
Lucas Paquetá estudia en demandar a la Federación Inglesa tras ser absuelto de casos de amaño

Internacionales | 04/09/2025

Lucas Paquetá estudia en demandar a la Federación Inglesa tras ser absuelto de casos de amaño
Árbitra es agredida físicamente en el futbol colombiano

Internacionales | 04/09/2025

Árbitra es agredida físicamente en el futbol colombiano
Te recomendamos
"Messi es inigualable, no habrá nadie igual": Scaloni se sincera previo a 'despedida' del 10
LaLiga
Real Madrid
Atlético de Madrid

LO ÚLTIMO

 