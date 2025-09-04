Cristiano Ronaldo "se rompe" durante homenaje a Diogo Jota en la Selección de Portugal

La Selección de Portugal jugará las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, luego de conquistar la Nations League, todavía con la participación del delantero del Liverpool, Diogo Jota. En esta convocatoria, el combinado lusitano realizó un homenaje.

X: @selecaoportugal

Cristiano y su tristeza en el homenaje a Jota

En una pantalla y con todos los jugadores presentes, se mostraron los mejores momentos de Diogo Jota como futbolista, lo que causó un ambiente todavía más emotivo. El capitán, Cristiano Ronaldo tampoco pudo evitar demostrar sus sentimientos.

Cristiano Ronaldo fue captado mientras observaba con melancolía y con los ojos llorosos. Visiblemente afectado, las redes sociales reaccionaron al video y los aficionados mostraron su apoyo al futbolista en este duro momento.

CAPTURA

Así fue la ceremonia en honor a Jota

En la ceremonia también estuvo Rute Cardoso, esposa de Diogo Jota, quien se encargó de develar la camiseta del futbolista con el número 21, el cual ahora ocupará su mejor amigo, Rúben Neves, con quien compartió vestidor en Wolves.

Además, la Federación Portuguesa le dio una medalla de "Atleta al Mérito" a la familia de Diogo Jota por sus aportes en el futbol, tanto en la Selección como en los clubes en los que jugó, donde aún lo perciben como una figura.

X: @selecaoportugal



