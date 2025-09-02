¿Lionel Messi convenció a Alejandro Garnacho de fichar con Chelsea?

El mercado de fichajes de verano en Europa dejó varias sorpresas, entre las que se destaca la salida del argentino Alejandro Garnacho del Manchester United para convertirse en nuevo jugador del Chelsea, en una operación que rondó los 40 millones de libras (47 millones de euros).

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no es solo el monto de la transferencia, sino la figura clave que influyó en la decisión del joven atacante argentino, Lionel Messi.

Dejó al United | AP

Garnacho revela el consejo de Messi antes de fichar por Chelsea

Apenas con 21 años, Garnacho es considerado una de las grandes joyas del futbol argentino. Si bien todavía no se ha consolidado como titular en la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni, ya tuvo la oportunidad de compartir vestuario con Messi en algunas convocatorias.

En sus primeras declaraciones como futbolista del Chelsea, el delantero confesó que habló directamente con el capitán de la Albiceleste antes de tomar la decisión de dejar Old Trafford y fichar con el conjunto londinense.

"Hablé con Messi y me aconsejó fichar por el Chelsea", declaró Garnacho en conferencia de prensa durante su presentación con el equipo. Aunque no reveló más detalles de la charla, sus palabras confirman la influencia que Messi sigue teniendo en las nuevas generaciones de futbolistas argentinos.

Tuvo influencia en el fichaje | AP

Garnacho, nuevo proyecto en Stamford Bridge

La llegada del argentino representa uno de los movimientos más importantes del verano para los Blues, que apuestan por la juventud y el talento sudamericano para reforzar su ataque. Garnacho llega a Londres con la misión de consolidarse como referente ofensivo y dar un salto en su carrera.

Reforzó a los Blues | X