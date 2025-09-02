Colo Colo presenta a Fernando Ortiz: “Lo elegimos por su trabajo en América y Monterrey”

Fernando Ortíz tiene nuevo equipo, esta vez fuera del futbol mexicano, ya que Colo Colo ha sido el club que apuesta por él a pesar de sus malos momentos en Santos Laguna, su último club.

Durante su presentación con El Cacique, Aníbal Mosa, presidente del equipo compartió algunos detalles del por qué lo han elegido a él como el encargado de revertir el mal momento que están viviendo.

Ortíz ha sido oficializado como nuevo entrenador del Cacique | X: @ColoColo

Nuevo comienzo para todos

La llegada de Fernando Ortíz a la dirección técnica de Colo Colo levantó muchas dudas tanto para los aficionados del club como para los fanáticos mexicanos de alguno de sus equipos anteriores en la Liga MX. Además, un par de entrenadores más habían dado negativas para llegar a dirigir al Cacique: Gerardo Martino y Gustavo Quinteros, por lo que a algunos fanáticos no se sentían cómodos con la llegada del 'Tano'.

A pesar de todo, el presidente Mosa ha salido a defender a su nuevo estratega, confiando en que hará las cosas bien en un futuro inmediato, agregando que uno de sus entrenadores anteriores, Claudio Borghi, tampoco sumaba títulos cuando llegó.

El 'Tano' ya firmó contrato con su nuevo club | X: @ColoColo

"Elegimos a Fernando Ortiz por lo que mostró en América, en Monterrey y por su conocimiento de los juveniles. Su capacidad de trabajo y las ganas de asumir este desafío convencieron a todos", declaró.

Primer entrenamiento del 'Tano'

Después de su reciente llegada a Chile, Ortíz ya fue presentado, ya dirigió y ya dio sus primeras declaraciones como nuevo director técnico de Colo Colo.

Primera práctica de Ortíz y su nuevo cuerpo técnico | X: @ColoColo

"Gracias a la institución, no puedo decir más nada hasta la presentación. Ayer, mirando el partido, hasta yo tenía ganas de jugar con esa gente que tanto apoya y se refleja en el equipo", puntualizó.