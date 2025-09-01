Jadon Sancho llega a Aston Villa; Manchester United cubrirá parte del sueldo

Aston Villa cerró un acuerdo con Manchester United para la cesión del extremo inglés Jadon Sancho hasta el final de la Temporada 2025-26. El jugador de 25 años llega al equipo dirigido por Unai Emery después de haber jugado la pasada campaña cedido en el Chelsea.

Los Blues decidieron no ejecutar la opción de compra permanente. Para liberarse de esa cláusula, los londinenses pagaron una multa de 5 millones de libras este verano. Por lo que los Red Devils tuvieron que buscar otras alternativas.

Jadon Sancho jugará la Temporada 2025-26 con los Villanos | X: @AVFCOfficial

Jadon Sancho rechazó oferta en Turquía

El atacante rechazó en las últimas semanas una propuesta del Besiktas de Turquía, mientras que la AS Roma descartó su incorporación por sus exigencias salariales. Pese a que la intención de Manchester United era venderlo, el jugador entra en su último año de contrato y finalmente se acordó una nueva cesión.

Aston Villa, que se ha clasificado a competiciones europeas en tres temporadas consecutivas, afronta restricciones derivadas del fair play financiero de la UEFA. Esto obligó al club a optar por una cesión para reforzar su ataque.

Aston Villa confirmó la llegada de Sancho | X: @AVFCOfficial

Manchester United cubrirá para del salario

Sancho llegó al United en 2021 procedente del Borussia Dortmund a cambio de 85 millones de euros. Desde entonces ha disputado 83 partidos y su valor de mercado ha descendido, hasta el punto de que el Chelsea rechazó pagar la cláusula de 30 millones de euros para hacerse con sus servicios.

Según informó el periodista especializado Fabrizio Romano, el Aston Villa asumirá el 80 % del salario del jugador, mientras que el United se hará cargo del 20 % restante. Además, el acuerdo incluye una tarifa de préstamo y diversos bonos.

Sancho llega en préstamo a Aston Villa | X: @AVFCOfficial