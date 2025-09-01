Lewandowski reacciona a sus suplencias consecutivas: "Estuve lesionado dos semanas"

En el arranque de la Temporada 2025-25, Robert Lewandowski apenas ha disputado apenas 26 minutos con Barcelona. El atacante sumó 14 minutos en la victoria contra Levante y 12 en el empate frente Rayo Vallecano.

Sin embargo, previo a su regreso a la Selección de Polonia, el delantero no se preocupa. Sobre todo porque a inicios de agosto el delantero estuvo lesionado por "molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo".

Lewandowski ha sumado pocos minutos en este torneo | AP

Lewandowski toma con calma sus suplencias

En conferencia de prensa con el representativo nacional polaco, Lewandowski, no quiso entrar en polémicas. "No nos engañemos, estuve lesionado dos semanas. Pero la temporada acaba de empezar, es muy larga".

"No tenía presión para jugar el máximo número de minutos posible lo antes posible. Todo empieza en septiembre, así que sabía que tenía que tomármelo con calma, sin prisas. La temporada es muy larga, hay que verla en su conjunto", añadió.

Lewie ha sido suplente en los dos últimos juegos de Barcelona | AP

Contento por regresar con Polonia

El delantero se mantuvo igual de esquivo cuando se le cuestionó Michał Probierz, extécncio de la Selección de Polonia y con quien tuvo problemas en verano. "No es el momento de contar lo que pasó en junio, pero desde una perspectiva humana, no puedo decir que fue una situación fácil".

"Hay que dejar atrás algunas cosas para centrarse en el futuro y en lo que nos espera. No me hizo ninguna gracia porque todo cambio de entrenador también es un fracaso para alguien", añadió con respecto a la salida de Probierz y la llegada de Jan Urban.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué Santiago Giménez no salió del AC Milan a la Roma?

Lewandowski regresó a una convocatoria de Polonia | AP