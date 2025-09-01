Entrenador del Rayo Vallecano ataca al VAR: "Despista a todos"

El empate 1-1 frente al FC Barcelona dejó sensaciones positivas en el Rayo Vallecano y su técnico, Íñigo Pérez, no dudó en destacar el carácter de su equipo tras un duelo intenso en Vallecas.

“Puedes perder cuando juegas contra el Barcelona, pero hemos estado más cerca de ganar nosotros”, señaló el entrenador franjirrojo, visiblemente emocionado. “Es pura satisfacción, puro orgullo. Es un privilegio verles jugar contra un rival de este nivel y comprobar que son capaces de detenerlos. Se te eriza la piel y quieres que encuentren el gol no por ti, sino por ellos”.

El Rayo empató con el Barcelona | @RayoVallecano|

Sin embargo, el partido también estuvo marcado por la polémica con el VAR y la revisión de un penalti sobre Lamine Yamal. Pérez mostró su molestia por la gestión tecnológica en el fútbol actual: “Me incomoda la falta de eficiencia con estas cosas. ¿Adulteración? Es una palabra fuerte, pero entiendo que se use. Más que adulterar, te despista. No es justo que jugadores y árbitros estén desprotegidos. Con el VAR a ratos es un juego distinto”.

El Rayo empató con el Barcelona | @RayoVallecano|

Pese a la controversia, el técnico valoró la entereza de sus jugadores en un momento clave del partido: “Tengo la fortuna de que cuando hablo me escuchan. Les dije que no era momento de quejarse, porque si te despegas contra el Barça, enseguida te meten el segundo y ya es muy difícil. El único que perdió la compostura fui yo, y me avergüenzo de mi reacción en la banda. Fue fruto de la frustración”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Aficionado de Colo-Colo fallece tras caer del techo del estadio durante el juego ante U. de Chile