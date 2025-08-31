¡Remontada diabólica! San Diego derrota a LAFC con gol de 'Chucky' Lozano

San Diego se metió al Banc of California Stadium y derrotó en un dramático juego al LAFC. El conjunto de Hirving Lozano vino de atrás y se llevó los tres puntos con una victoria 1-2, por lo que continuará como el mejor equipo dentro de la Conferencia Oeste de la MLS.

El partido comenzó dinámico -como la mayoría de juego de la MLS- pero fueron los visitantes quienes atacaron primero el área. Una gran triangulación antes del minuto 10 fue la primera gran jugada de peligro. Anders Dreyer terminó por rematar al arco, sin embargo, Hugo Lloris aguantó bien y despejó dicho balón.

Tras ese primer aviso visitante, los angelinos tomaron el control del balón y a la postre abrieron el marcador. Denis Bouanga recibió un balón al minuto 15 entre líneas por parte de David Martínez Morales. El francés tocó de primera el balón y terminó picando el balón a CJ dos Santos.

Lozano y el empate

En una gran jugada al 33’, Hirving Lozano recibió el balón y con una gran velocidad dejó atrás a los defensas del conjunto negro y dorado. El delantero mexicano volvió a demostrar su gran momento y con un tiro sin mucha fuerza, pero colocado, empató el marcador y encaminó la remontada.

Tras el gol, el partido se volvió a abrir, pero fue LACF quien tuvo la última en el primer tiempo. Heung min-Son se hizo de un espacio al minuto 44 y remató de forma al segundo palo, pero CJ dos Santos atajó de gran manera.

Remontada y complemento

Tras los primeros minutos de incertidumbre, Anders Dreyer tuvo una revancha y anotó el 1-2 definitivo. Jeppe Tverskov mandó un balón largo al danés quien gracias a su velocidad y dos grandes recortes, anotó la ventaja para los suyos al 66’.

El cuadro angelino tuvo dos jugadas más, sin embargo, la fortuna o el destino no los premió con el empate. Son mandó un balón al palo y Bounga perdió un mano a mano ante dos Santos, quien fue una figura importante en el desarrollo del encuentro.

