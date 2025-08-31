Frenkie de Jong arremete contra LaLiga por la falta de VAR en Vallecas: 'es una pu****'

LaLiga vivió uno de sus momentos más irreales en este comienzo de la temporada en Vallecas. Durante los primeros 12 minutos del encuentro entre Barcelona y Rayo Vallecano, el VAR brilló por su ausencia, por lo que los reclamos de algunos jugadores, como Frenkie de Jong, no se hicieron esperar.

El jugador neerlandés fue crítico y comentó la acción polémica del partido -el penal sobre Lamine- y agregó que no lo vio. "No he visto el vídeo, no sé si era penalti o no. Pero es una putada si el VAR no funciona. Funciona, luego no funciona, cinco minutos después funciona pero solo el fuera de juego, luego no funciona nada... eso no es de una liga seria y me parece un poco raro".

"No jugamos nuestro mejor partido": De Jong

De igual forma, el exjugador del Ajax agregó una severa crítica para él y sus compañeros, tras el empate a un gol en Madrid. El neerlandés comentó que no jugaron su mejor partido, por lo que el empate fue justo para ambos.

"No hemos jugado nuestro mejor partido, hemos tenido muchas pérdidas, muchas más que lo normal y por eso ha sido un partido caótico", sentenció uno de los ejes angulares del equipo blaugrana.

Fecha FIFA y regreso de LaLiga

Tras el partido ante Rayo Vallecano, algunos futbolistas iniciaron sus distintas concentraciones con sus selecciones. Tras la Fecha FIFA, Barcelona recibirá a Valencia en la Jornada 4 de LaLiga.

