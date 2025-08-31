Lamine Yamal explica los problemas del Barcelona tras el empate con Rayo Vallecano

Barcelona sufrió su primer tropiezo de la temporada 2025-26 en LaLiga, luego de empatar 1-1 en su visita al Rayo Vallecano. A pesar del gol de Lamine Yamal desde el punto de penalti, el equipo culé necesitó de las intervenciones del portero Joan García para asegurar un punto en Vallecas.

Tras el encuentro, Lamine Yamal analizó los errores del conjunto dirigido por Hansi Flick y reconoció que al equipo le está faltando la intensidad que mostraron en la campaña pasada, sin embargo, aseguró que tomarán el encuentro como un aprendizaje.

Reconoció errores | AP

Lamine Yamal reconoce falta de intensidad en el Barcelona

"Al final es un campo muy difícil y nos ha faltado intensidad, al igual que en el resto de partidos de este inicio de LaLiga. Hay que aprender de esto para después del parón y volver a jugar con la intensidad del año pasado", declaró el joven delantero.

El tanto del Rayo llegó tras un saque de esquina en el que Fran Pérez remató solo en el segundo palo. Lamine admitió que hubo una falta de comunicación defensiva: "No nos hemos hablado. Nadie ha comunicado que ese jugador estaba solo. Hay que aprender de estas jugadas", confesó.

Buscan aprender del empate | AP

¿Será Lamine Yamal el lanzador de penaltis del Barcelona?

El canterano blaugrana también fue cuestionado sobre si asumirá la responsabilidad de cobrar penales esta temporada, "Me lo han hecho a mí y me he visto con la confianza de tirarlo. Yo siempre estoy abierto a ayudar al equipo", señaló.

Con este empate, el Barcelona suma 7 puntos en las tres primeras jornadas de LaLiga, luego de sus victorias frente a Mallorca y Levante, y ahora deberá ajustar detalles de cara a la reanudación del torneo tras la fecha FIFA.

Marcó de penal | AP

