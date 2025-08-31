¡Cerca del debut de ensueño! Edson Álvarez estuvo a punto de anotar en su primer partido con Fenerbahce

En el primer partido post José Mourinho, Fenerbahce se ha llevado un gran resultado que lo mantiene en el Top 5 de las mejores posiciones de la Superliga de Turquía. Un doblete de Youssef En-Nesyri y un gol en contra fueron suficientes para poder quedarse con los tres puntos de visita en Eryaman Stadium.

Dominik Livakovic fue el portero titular de los Canarios | X: @Fenerbahce

Contundente victoria a domicilio

Fenerbahce sigue en la búsqueda del liderato, esta vez con una poderosa victoria ante Genclerbirligi, quienes al minuto 40, todavía dentro de la primera parte ya iban perdiendo por un marcador parcial de 0-3. Uno de los anotadores del juego fue Youssef En-Nesyri, quien fue autor de un doblete en cinco minutos.

Dentro de la secuencia del segundo gol del delantero marroquí, Edson Álvarez tuvo una participación indirecta, ya que después de que se había desarrollado la jugada por la banda derecha, el centro pasó muy cerca del jugador mexicano, quien no pudo contactar el balón, haciendo más fácil que En-Nesyri solamente diera un 'pase a la red'.

¡YA ES GOLEADA DEL FENERBAHCE! 😎 🔥



Edson Álvarez no pudo contactar el balón, pero Youssef En-Nesyri consigue el doblete en el partido 😱



Disfruta de la Liga Turca por ESPN y #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/20f0cVrda6 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 31, 2025

Edson y su primera titularidad

Ya sin José Mourinho, Fenerbahce tuvo un partido de visita frente a Genclerbirligi, el último lugar de la competencia y uno de los dos equipos que no tienen puntos en ninguna de las jornadas. La alineación de Zeki Murat Göle, le dio sus primeros minutos a Edson Álvarez en el país otomano, además como titular.

Portando el número 11, 'El Machín' hizo dupla en el mediocampo con un exjugador de Manchester United, el brasileño Fred; además, también como parte de los jugadores titulares estuvo también Anderson Talisca, quien hasta hace unos meses era compañero de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr.

Edson calentando previo a su debut como 'canario' | X: @Fenerbahce

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Edson Álvarez debuta con victoria en el Fenerbahce