Edson Álvarez, capitán de la Selección Mexicana, será titular con Fenerbahce, apenas unos días después de haberse incorporado al club. En el duelo ante Gençlerbirligi correspondiente a la Jornada 4 de la Super Lig de Turquía, el canterano de América jugará de inicio en el mediocampo junto con el brasileño Fred.

Cómo se esperaba desde su fichaje, Edson se puso de inmediato a las órdenes del equipo para este fin de semana poder tener actividad. Cabe recordar que el club turco oficializó su llegada apenas este lunes, por lo que en menos de una semana estuvo en los entrenamientos y este domingo sumará sus primeros minutos como titular en su visita al Eryaman Stadyumu.

Edson Álvarez está listo para sumar sus primeros minutos con Fenerbahce | X

Sin embargo, su debut no será como se esperaba, ya que hasta hace unos días, José Mourinho era el director técnico del equipo. Incluso, se mencionó que el estratega portugués fue clave para que el mediocampista mexicano se uniera a las filas del equipo turco y se quejó de que los fichajes llegaron tarde, pues ya disputaron tres jornadas de liga turca y clasificatorias para competencias europeas.

Aún con esto, Fenerbahce cesó a Mourinho tras no haber clasificado a la primera fase de la UEFA Champions League 2025-26. Por lo tanto, el estratega que estará en el banquillo en este domingo en el duelo ante Gençlerbirligi será Zeki Murat Gole. Por lo tanto, aunque hubo cambio de entrenador, la idea que se percibe con la titularidad de Edson es que será una de las piezas clave para el conjunto turco.

Edson sumará sus primeros minutos con su nuevo club | X

Asimismo, Álvarez estrenará número en su espalda. En su paso por la Premier League con West Ham, el ‘Machin’ portó el número ‘19’ en un principio. Apenas para esta temporada se había anunciado que ahora luciría el ‘4’, pero al salir, Fenerbahce le dio el dorsal ‘11’, el cual traerá en la espalda por primera vez en su carrera profesional.

En cuanto al resto de la alineación del Fenerbahce, el arco lo defenderá Dominik Likajovic. En la defensa estarán Oguz Aydin, Milan Skriniar, Çaglar Söyüncü y Archie Brown. En mediocampo estarán los ya mencionados Edson Álvarez y Fred. Ya en ataque jugarán Talisca, Dorgeles Nene, Irfa Can Kahveci y Youssef En-Nesyri como centro delantero.

El once inicial de Fenerbahce | X: @Fenerbahce