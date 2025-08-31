¿Se pierde el Mundial? Jugador de América 'dolido' tras ser borrado del Tri por Javier Aguirre

El pasado jueves Javier Aguirre hizo oficial la lista de convocados por la Selección Mexicana de cara la Fecha FIFA del 1 al 9 de septiembre y un jugador que no estuvo nada contento con la decisión final del 'Vasco' en Israel Reyes, jugador de América quien no fue llamado por el DT nacional.

Israel Reyes no fue convocado por el Tri | IMAGO7

De acuerdo a información revelada por TUDN, Israel Reyes vivió días complicados este semana, pues mexicano de Las Águilas esperaba estar incluido en la convocatoria y le tomó por sorpresa no ver su nombre en la lista del Tri, situación que le afectó emocionalmente al jugador del América.

Pese a no tener mucha actividad y fungir un rol más de suplente, Israel Reyes si era un jugador habitual en las convocatorias de Javier Aguirre, presente no solo en los partidos amistosos sino también en los torneos importantes como la Nations League o la Copa Oro, por lo que su ausencia si fue una de las grandes sorpresas del último llamado del 'Vasco'.

Javier Aguirre lo dejó fuera de la convocatoria | IMAGO7

¿Qué partidos se pierde Israel Reyes con el Tri?

La Selección Mexicana disputará este Fecha FIFA duelos ante equipos asiáticos, por lo que los duelos que Israel Reyes se perderá con el Tri serán ante Japón el día 6 de septiembre y Corea del Sur el 9 de septiembre.

América con dos convocados al Tri

Por parte de América los jugadores que sí fueron llamados por Javier Aguirre para estos duelos amistosos fueron Luis Ángel Malagón y Erick Sánchez, este último una de las sorpresas en la convocatoria del 'Vasco', pues llevaba más de un año sin ser llamado, primera ocasión con Aguirre.

Sin Reyes, América aporta dos jugadores al Tri | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHUCKY LOZANO EMOCIONADO TRAS CONVOCATORIA CON EL TRI: "ME APASIONA IR A LA SELECCIÓN MEXICANA"