Chucky Lozano emocionado tras convocatoria con el Tri: “Me apasiona ir a la Selección Mexicana”

Hirving ‘Chucky’ Lozano ha vuelto a la Selección Mexicana luego de una ausencia de más de un año sin vestir la camiseta del Tri por diversos motivos y la más reciente debido a una lesión; sin embargo, ahora con su nivel mostrado con San Diego FC ha sido tomado en cuenta para la Fecha FIFA.

Lozano l IMAGO7

El atacante mexicano mostró sus impresiones tras el regreso con el Tricolor asegurando que es un llamado que le apasiona mucho estar defendiendo los colores de México y buscará dar lo mejor de sí mismo.

“Estoy muy emocionado, muy contento de estar otra vez en la lista de la Selección. Como siempre he dicho, a mi me encanta, me apasiona mucho ir a la Selección, es otra convocatoria y ojalá sea de la mejor manera”, resaltó el exjugador del PSV para AS USA.

Lozano en el Tri l IMAGO7

Motivado

Lozano mostró su ilusión de esta nueva etapa con Javier Aguirre: “Javier va a ver a muchos jugadores y en lo personal voy con muchas ganas, con mucha felicidad de siempre aportar a la Selección”.

¿Cuándo fue el último partido de Lozano con el Tri?

Chucky Lozano vuelve después de una ausencia prolongada, el ahora jugador de San Diego FC tendrá la oportunidad de mostrarse en la Fecha FIFA con los enfrentamientos ante los asiáticos en busca de llenarle el ojo al Vasco Aguirre para el Mundial de 2026.

El canterano de los Tuzos del Pachuca no juega desde aquella Nations League de 2024 cuando México cayó en la Final ante Estados Unidos 2-0.

Selección Mexicana l IMAGO7

