Chucky Lozano pone en riesgo su presencia en Selección Mexicana tras lesión

Hirving ‘Chucky’ Lozano tuvo un amargo debut en casa en la MLS con San Diego FC, el mexicano apenas pudo ver poquito menos de media hora de juego ante St. Louis City SC debido a un tirón en la pierna.

El exjugador del PSV salió al minuto 26 luego de pedir su cambio cuando sintió un momento una molestia en su pierna izquierda, esta situación encendió las alarmas de cara a un posible regreso a la Selección Mexicana.

Lozano l CRÉDITO X:sandiegofc

Sin todavía tener el conocimiento del tiempo que podría tener para su recuperación; su participación en el Final Four de la Nations League estaría en riesgo. Cabe mencionar que Javier Aguirre estuvo presenciando el duelo.

Lozano ilusionado con volver al Tri

Hirving Lozano reapareció en la prelista emitida por Javier Aguirre y el futbolista habló sobre su retorno: “Si tengo la oportunidad de defender esa playera lo haré al máximo”.

“La verdad no he tenido oportunidad de hablar con él. Si me dan la oportunidad de regresar, estaría sumamente contento; siempre es un sueño regresar”, resaltó el atacante.

San Diego FC l CRÉDITO X:HirvingLozano70

México en la Nations League

La Selección Mexicana dará a conocer en los próximos días la lista final que enfrentará el Final Four de la Liga de Naciones ante Canadá en la Semifinal desde el SoFi Stadium el próximo 20 de marzo.

