'Chucky' Lozano, ilusionado con su llegada al San Diego FC: "Es el proyecto de mi vida"

San Diego FC anunció de manera oficial a Hirving Lozano como su nuevo fichaje, conviertiéndose en el primer jugador en la historia del club. Tras su llegada al equipo de la MLS, el canterano de Pachuca señaló que firmó con San Diego debido a lo atractivo del proyecto y a que es una gran oportunidad para él en el futbol de Estados Unidos.

En sus primeras palabras para el equipo, 'Chucky' señaló que el proyecto del San Diego FC lo dejó en shock cuando se lo presentaron. Asimismo, cree que esa conexión fue lo que llevo a que decidiera abandonar el futbol de Europa para nuevos retos en la Major League Soccer.

"Desde el momento que tuvimos la primera plática con San Diego y me mostraron todo el proyecto fue un momento donde quedé en shock. Es un proyecto que yo viví, que yo crecí, pero 10 veces mejor. La verdad que me siento muy bien, es el proyecto de mi vida, lo vi como mi vida y wow, me identifico mucho con eso, es padrísimo", comentó el mexicano para su nuevo equipo.

De igual forma, Lozano cree que en el futuro, la Major League Soccer puede ser una de las ligas más importantes del mundo y mencionó que la cercanía que hay con México puede ayudar a que la Liga MX crezca a la par que la misma MLS.

"La MLS está en un crecimiento importante. En unos años puede ser de las más importantes del mundo, tienen el proyecto, estructura y mentalidad de llegar a ese objetivo, ser parte de eso es muy bueno e importante para México. Es un país de primer mundo que tiene la posibilidad de hacer una liga y México está cerca de Estados Unidos y es una buena oportunidad", agregó.

El atacante mexicano llegó a un acuerdo contractual con la nueva franquicia de la MLS que lo liga por cuatro años, y este entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2025, pues ‘Chucky’ Lozano permanecerá la primera parte de la temporada con el PSV.

