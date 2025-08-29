Cristiano Ronaldo comanda victoria del Al-Nassr con gol de penal; Joao Félix anotó hat-trick

Nueva temporada, mismo objetivo. Cristiano Ronaldo y Al-Nassr debutaron en la Primera División Saudí con una estrepitosa goleada ante Al-Taawon FC, con una actuación soberbia de Joao Félix, quien anotó un hat-trick y un tanto más por la vía del penal del 'Comandante'.

Los Caballeros de Najd comenzaron el encuentro con un dominio claro desde los primeros minutos, por lo que el marcador se abrió rápidamente. Joao Félix se estrenó en la liga árabe con un golazo al minuto siete, tras un gran pase de Angelo que después remató de forma cruzada.

El gol de Joao | @AlNassrFC|

Tras ese gol tempranero, el conjunto del Al-Nassr siguió acercándose a la portería custodiada por Abdulquddus Atiah, pero no logró abultar más el marcador en el primer lapso. Sin embargo, el complemento fue una auténtico festín para Cristiano Ronaldo y los suyos.

El gol 940 del 'Bicho' y la resurrección de Joao Félix

El complemento fue un vendaval amarillo, pues otra vez atacaron desde el comienzo. Fue cerca del minuto 50 que el árbitro marcó un penal para Al-Nassr, y el encargado de cobrar fue el mismo Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo y el gol 940 | @AlNassrFC|

'El Comandante' marcó su gol número 940 desde los 11 pasos, con un gran tiro cruzado inatajable. Por su parte, un minuto después, Kingsley Coman -otro nuevo fichaje- marcó de cabeza tras un mal fildeo de la defensa del Al-Taawon FC.

Tras esos dos goles madrugadores, Félix hizo recordar a los aficionados sus mejores años, con dos goles más para completar su hat-trick. El segundo cayó al minuto 67, de una manera espectacular con un remate al ángulo desde fuera del área; mientras que el último y quinto gol con un rebote que lo dejó solo sin arquero.

El hombre del partido | @AlNassrFC|

