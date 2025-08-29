¡Genoa 'blinda' a su capitán! Johan Vásquez renovará hasta 2028 pese a interés europeo

Los últimos días en el mercado de fichajes del futbol europeo han traído movimiento para algunos mexicanos en el 'Viejo Continente'; sin embargo, no para todos son malas noticias de salidas de sus equipos actuales, como es el caso de Johan Vásquez, quien se ha consolidado como una de las mayores figuras de su equipo actual, Genoa.

Johan se queda tres años más en Genoa | IG: @johan_pipe

Johan no se va

Para Patrick Vieira, actual entrenador de Genoa, la presencia de Johan Vásquez ha sido fundamental en su esquema, por lo que ahora ha optado por 'blindarlo', es decir, no dejar ir a uno de sus mejores jugadores de cara a la siguiente parte de la temporada 2025-2026.

Con información de Daniel Reyes, el equipo genovés está preparando la renovación del mexicano al menos hasta el 2028, todo esto después de que se hayan recibido varias ofertas por él, de las cuales destacan equipos como Porto, Roma, Atalanta y el recién ascendido a la Premier League, Sunderland.

Patrick Vieira quiere a Johan en su equipo más tiempo | IG: @johan_pipe

Johan se 'fortalece'

La renovación de Johan Vásquez ha hecho que uno de los 'pilares' de la Selección Mexicana se fortalezca de cara a la Copa del Mundo de 2026, pues su equipo lo respalda, se ha convertido en el capitán y en el jugador a seguir de la plantilla que lidera.

Para la Fecha FIFA de septiembre, Javier Aguirre ha vuelto a convocar a Johan Vásquez para los partidos en contra de Japón y Corea del Sur, dejándolo como uno de los líderes para ambos compromisos.

Vásquez será uno de las piezas importantes en defensa del Tri | Imago7

