Xabi Alonso deja abierta la puerta a un refuerzo sorpresa para el Real Madrid

El actual entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha dejado en claro algunas situaciones que pudieran afligir al equipo merengue, tales como la posible salida de Dani Ceballos con rumbo al futbol francés, la actualidad de Vinicius Jr. o si el equipo está completo de cara a la siguiente parte de la temporada, cuando incluso comience la UEFA Champions League.

Xabi busca reforzar aún más su plantilla | AP

Más jugadores merengues en el futuro

"Es probable que la plantilla esté cerrada, pero no me quiero pillar los dedos", fueron las palabras con las que el estratega español ha dejado abierta la posibilidad de que algún otro jugador llegue a ser parte del plantel madridista; sin embargo, aún no tiene claro lo que podría pasar.

Acerca de lo que pasa con Vini, Xabi fue contundente al decir que confía plenamente en él y que tenerlo en el campo es sinónimo de buenos resultados: "Yo estoy muy contento con Vini. Ante el Real Oviedo demostró que puede tener un gran impacto desde el banquillo. Estamos empezando y va a ser fundamental", mencionó.

Otro de los temas a tratar cuando se trata del jugador brasileño, son los desafortunados episodios de racismo, de los cuales también ha opinado su director técnico: "Esperamos que allá donde vayamos haya un ambiente competitivo, pero no episodios desagradables. Que si hay episodios racistas, entren las autoridades competentes. Y nosotros, al césped", agregó.

Vini ha sido parte importante en el inicio de temporada | AP

Podrían llegar más, pero no irse

En cuanto al tema de la posible salida de Dani Ceballos, Alonso mencionó lo siguiente: "Hablé con él y se ha resuelto en la materia de que se queda. Lo que opino no cambia nada. Se queda, es uno más de la plantilla. Ni yo sé lo que jugará. Y contento con él".

Sin dejar de lado a más jugadores de la parte ofensiva del cuadro merengue, el entrenador también dio detalles de Rodrygo Goes, quien en algún momento se pensaba que iba a salir del equipo con rumbo a la Premier League.

"Su mejor versión ha salido en diferentes posiciones. Ha sido nueve e incluso diez. Pero creo que la banda izquierda es una muy buena posición para él. Tras unos partidos jugando menos, fue importante para él volver a sentirse en la dinámica del equipo", recalcó.

Xabi prepara su último partido antes de la Fecha FIFA | AP

Por último, también habló acerca de Eduardo Camavinga, quien no ha podido tener la actividad deseada debido a un problema en uno de sus tobillos, la cual lo hará regresar hasta después del parón por Fecha FIFA.

"Estoy deseando tenerlo, porque lo he tenido cerca, pero no con continuidad. Como yo quiero. Aportará mucho, porque tiene muchísimas cualidades de futbolista moderno. Encaja en lo que queremos hacer y tendrá su lugar. Además de ser alguien muy querido por los compañeros, pues genera mucha cohesión en diferentes jugadores. Eso también es importante", finalizó.

