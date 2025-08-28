Mateo Chávez y AZ clasifican a la Conference League

Tranquilo y sin despeinarse, el equipo de Mateo Chávez, AZ Alkmaar, clasificó a la UEFA Conference League tras derrotar en la serie de clasificación al equipo búlgaro, Levski Sofia, con un abrumador 6-1 en el marcador global.

AZ impuso condiciones

Ya desde el juego de ida, los neerlandeses se llevaron el juego dos goles a cero en calidad de visitante, por lo que recibir la vuelta en casa y con esa ventaja era prácticamente imposible que cayeran.

El Alkmaar, quien desde el minuto 3 se puso arriba en el marcador con un golazo de Ibrahim Sadiq, posteriormente aprovechó los espacios del visitante que necesitaba anotar y en una gran jugada, el delantero Mexx Meerdink, pondría el 2-0. Ya en el agregado, Ibrahim Sadiq, repitió la dosis y mandaba la pizarra 3-0 al descanso.

En el segundo tiempo, el equipo visitante descontó apenas al minuto 46, con gol de Everton Bala, pero ya era demasiado tarde. Al final del encuentro y con todo definido, Lequincio Zeefuik, concluiría la fiesta con el cuarto gol de la noche y cerrando un global de 6-1.

El mexicano sin acción

Al igual que en el juego de ida, Mateo Chávez no vio minutos en esta ronda preliminar, que hubiera significado el debut en competencias internacionales de Europa. Afortunadamente para el originario de San Pedro Garza, el AZ sacó adelante la clasificación y habrá posibilidades de que Chávez sume minutos en la siguiente etapa.

