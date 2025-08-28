¡Brilla fuera de Cruz Azul! Giakoumakis anotó en goleada de PAOK

Giorgos Giakoumakis tuvo una noche soñada en su debut goleador con el PAOK de Salónica. El exdelantero de Cruz Azul marcó un auténtico golazo al minuto 76 en la contundente victoria 5-0 sobre el HNK Rijeka, en duelo correspondiente a la fase previa de la UEFA Europa League.

Giakoumakis sumó puntos de nuevo en Grecia | paokfc.gr

El delantero griego firmó el cuarto tanto del encuentro con un remate de derecha a quemarropa desde el lado izquierdo del área, cruzando al arquero rival tras una gran asistencia de Giannis Konstantelias.

El conjunto helénico, que había perdido 1-0 en la ida, revirtió la eliminatoria con autoridad y aseguró su boleto a la fase de grupos del torneo continental.

Paok se impuso tras perder el juego de ida | X: @paok_fc

Con este tanto, Giakoumakis no solo se estrena como goleador en su regreso al futbol griego, sino que también se convierte en una de las figuras del triunfo que ilusiona a la afición del PAOK en su camino europeo.

Giorgos aprovechó la oportunidad de sumar a su cuota goleadora | paokfc.gr