Jugadores del Kairat Almaty explotan de emoción al enterarse que enfrentarán al Real Madrid

Como cada año, se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champions League y como comienza a hacerse costumbre, los equipo debutantes se llevaron los reflectores, uno de ellos el Kairat Almaty, equipo de la liga de la Liga premier de Kazajistán que sorprendió al mundo al derrotar en la etapa preliminar al Celtic, para meterse a su primer torneo de Europa.

Equipo de Kairat Almaty | @FCKairatTurkiye

Emoción por jugar contra el mejor equipo del mundo

En las redes sociales comenzó a circular un video donde se puede ver a los jugadores de Kairat, ver en vivo el sorteo de la Champions, pero, lo que conmovió a los fanáticos fue ver su emoción al enterarse que enfrentarán en fase de grupos al poderosos Real Madrid.

El equipo de Asia central, se une a la selecta lista de equipo en jugar la UEFA Champions League y que tendrá la oportunidad de mostrarle al mundo de qué está hecho al enfrentar a los equipos más grandes del viejo continente.

🤯 ¡LOCURA EN EL KAIRAT ALMATY!



🤣 Atención a la reacción del conjunto kazajo tras ver que le ha tocado el Real Madrid.



Vía FC Kairat Almaty pic.twitter.com/KWpGXPL36n — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 28, 2025

Este será el calendario del Kairat Almaty

Además del Real Madrid, el equipo novato de la temporada se medirá a otros pesos pesados de Europa, tales como el subcampeón del año pasado, Inter, el Arsenal y el Sporting CP.

Juegos de local: Real Madrid, Club Brugge, Olympiacos y Pafos.

Juegos de visita: Inter, Arsenal, Sporting CP y Copenhagen.

Calendario de la Champions de Kairat Almaty | @FCKairatTurkiye

