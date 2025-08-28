Santiago Giménez rompe peroné de Ardon Jashari, compañero del AC Milan, tras duro choque

El delantero mexicano Santiago Giménez protagonizó una triste noticia durante la práctica del jueves con el AC Milan. Previo a su duelo contra el Lecce, correspondiente a la Jornada 2 de la Serie A, el 'Bebote' chocó con su compañero Ardon Jashari, acción que mandó al hospital al recién llegado al cuadro rossonero.

Santi Giménez en el AC Milan | X

Baja confirmada por Allegri

Durante la conferencia de prensa posterior a las prácticas de este jueves, el entrenador del AC Milan, Massimiliano Allegri, confirmó a los medios la baja del mediocampista suizo, Ardon Jashari.

"Ardon no estará disponible para el partido ante Lecce tras chocar con Giménez en el entrenamiento", declaró el técnico italiano a los medios.

Ardon Jashari en entrenamiento con AC Milan | X

Preocupación por el estado de Jashari

El jugador que entró de cambio por Luka Modric en el partido pasado del AC Milan fue llevado de emergencia a servicios médicos tras el coque y en los últimos reportes se informó una lesión en el peroné derecho, la cual se teme podría ser una fractura que lo deje fuera un largo tiempo.

Aunque aún no se han confirmado los resultados finales de las pruebas médicas hechas por el club, se espera que por la gravedad de la lesión, el suizo se quede fuera de las convocatorias por varias semanas.

Ardon Jashari en AC Milan | X

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Rafael Yuste, vicepresidente del Barcelona, sobre los rivales en Champions: “No hay rival fácil”