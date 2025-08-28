Champions League 2025-26: Así quedó la Fase de Liga

Este jueves, se llevará a cabo el sorteo de la UEFA Champions League 2025/26, donde cada uno de los 36 equipos participantes conocerá su camino.
Esta será la segunda edición del torneo bajo el nuevo formato que incluye Fase de Liga, en la cual cada club tiene un calendario diferente y enfrenta a ocho rivales, cuatro de ellos como local y cuatro de visita.
Por ello, el sorteo es clave, pues define todos los cruces y nos adelanta los mejores partidos que habrá en esta primera instancia.
SIGUE EL SORTEO EN VIVO:
¡Bienvenidos, amigos de RÉCORD! El sorteo de la Fase de Liga está por comenzar.
Estos son los bombos para el sorteo:
Bombo 1
- PSG
- Real Madrid
- Manchester City
- Bayern Munich
- Liverpool
- Inter de Milán
- Chelsea
- Borussia Dortmund
- Barcelona
Bombo 2
- Arsenal
- Bayer Leverkusen
- Atlético de Madrid
- Atalanta
- Villarreal
- Juventus
- Eintracht Frankfurt
- Brujas
- Benfica
Bombo 3
- PSV Eindhoven
- Ajax
- Napoli
- Sporting Lisboa
- Olympiacos
- Slavia Praga
- Bodo/Glimt
- Olympique de Marsella
- Tottenham
Bombo 4
- Mónaco
- Galatasaray
- Union Saint-Gilloise
- Athletic Club
- Newcastle United
- Pafos
- Kairat Almaty
- Copenhague
- Qarabag
10:00 | La ceremonia del sorteo comenzó, pronto se darán a conocer los partidos para la UEFA Champions League 2025-26.
10:10 | Zlatan Ibrahimović sale al escenario para recibir un premio entregado por la UEFA.
10:20 | Ricardo Kaká acompañará a Ibrahimović en el sorteo y sale al escenario.
10:23 | Giorgio Marchetti iniciará con el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League.
10:30 | Zlatan comienza con el sorteo y saca la bola del Bayern Munich.
Bayern Munich enfrenará a Chelsea, PSG, Brujas, Arsenal, Sporting de Lisboa, PSV, Union SG y Pafos.
10:32 | Chelsea aparece en el sorteo.
Los Blues se medirán ante Barcelona, Bayern, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos y Qarabag.
10:33 | Real Madrid aparece en el sorteo.
Real Madrid enfrentará a Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty.
10:34 | Inter de Milán aparece en el sorteo.
Inter de Milán se verá las caras con Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praga, Ajax, Almaty, Union SG.
10:35 | Dortmund enfrentará a Inter de Milán, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo/Glimt, Tottenham, Athletic Club, Copenhague.
10:36 | Liverpool jugará ante Real Madrid, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Marsella, Qarabag y Galatasaray.
10:38 | Barcelona enfrentará a PSG, Chelsea, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague y Newcastle.
10:39 | PSG jugará frente a Bayern, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting de Lisboa, Newcastle, Athletic Club.
10:40 | Manchester City tendrá como rivales a Borussia Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo/Glimt, Galatasaray, Mónaco.
El sorteo continuará con el Bombo 2.
10:42 | Leverkusen jugará ante PSG, Manchester City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle y Copenhague.
10:44 | Arsenal jugará contra Bayern, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Almaty y Athletic Club.
10:45 | Atalanta se verá las caras con Chelsea, PSG, Brujas, Frankfurt, Slavia Praga, Marsella, Athletic Club y Union SG.
10:46 | Benfica jugará contra Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag y Newcastle.
10:47 | Brujas se enfrentará a Barcelona, Bayern, Arsenal, Atalanta, Marsella, Sporting de Lisboa, Mónaco y Almaty.
10:48 | Frankfurt ante Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atlético de Madrid, Tottenham, Napoli, Galatasaray y Qarabag.
10:49 | Juventus ante Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting de Lisboa, Bodo/Glimt, Pafos y Mónaco.
10:50 | Atlético de Madrid ante Inter de Milán, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo/Glimt, PSV, Union SG, Galatasaray.
10:51 | Villarreal frente a Manchester City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhague y Pafos.
Continúa el sorteo con el Bombo 3.
10:53 | Olympique de Marsella jugará ante Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brujas, Ajax, Sporting, Newcastle y Union SG.
10:54 | Tottenham jugará ante Dortmund, Paris, Villarreal, Frankfurt, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Copenhague y Mónaco.
10:55 | Bodo/Glimt ante Manchester City, Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid, Tottenham, Slavia Praga, Mónaco y Galatasaray.
10:56 | Sporting de Lisboa ante PSG, Bayern, Brujas, Juventus, Marsella, Napoli, Almaty, Athletic Club.
10:57 | Olympiacos ante Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos y Almaty.
10:58 | Ajax frente a Inter de Milán, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marsella, Galatasaray y Qarabag.
10:58 | Slavia Praga ante Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo/Glimt, Tottenham, Athletic Club y Pafos.
10:59 | PSV frente a Bayern, Liverpool, Atlético de Madrid, Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Union SG y Newcastle.
11:00 | Napoli ante a Chelsea, Manchester City, Frankfurt, Benfica, Sporting de Lisboa, PSV, Qarabag, Copenhague.
Continúa el sorteo con el Bombo 4.
11:02 | Athletic Club ante PSG, Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting, Slavia praga, Qarabag y Newcastle.
11:03 | Qarabag ante Chelsea, Liverpool, Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, Copenhague y Athletic Club.
11:04 | Mónaco ante Manchester City, Real Madrid, Juventus, Brujas, Tottenham, Bodo/Glimt, Galatasaray y Pafos.
11:05 | Galatasaray ante Liverpool, Manchester City, Atlético de Madrid, Frankfurt, Bodo/Glimt, Ajax, Union SG, Mónaco.
11:06 | Newcastle frente a Barcelona, PSG, Benfica, Leverkusen, PSV, Marsella, Athletic Club, Union SG.
11:07 | Union SG ante Inter, Bayern, Atalanta, Atlético de Madrid, Marsella, PSV, Newcastle y Galatasaray.
11:08 | Pafos ante Bayern, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Praga, Olympiacos, Mónaco, Kairat Almaty.
11:09 | Copenhague ante Dortmund, Barcelona, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat Almaty y Qarabag.
11:10 | Kairat Almaty ante Real Madrid, Inter, Brujas, Arsenal, Olympiacos, Sporting, Pafos y Copenhague.
