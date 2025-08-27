Barcelona confirma renovación y préstamo de Iñaki Peña; podrá inscribir a Szczęsny

El regreso de Wojciech Szczęsny al primer equipo de Barcelona es oficial. El arquero polaco finalmente podrá ser inscrito luego de que el club concretó la salida de Iñaki Peña.

Por medio de un comunicado de prensa, el club culé anunció que renovó contrato con el portero de 26 años hasta 2029. Sin embargo, no se quedará en el equipo y se marchará a Elche en préstamo por una temporada.

Iñaki renovó pero saldrá del equipo | X: @FCBarcelona_es

¿Por qué Barcelona renovó y cedió a Iñaki Peña?

Con la salida de Iñaki, Barcelona libera masa salarial y con ello tiene la oportunidad de inscribir Szczęsny. Según el diario Marca, las tres partes implicadas estuvieron de acuerdo en el traspaso.

En el caso de Iñaki, con esta cesión tiene la oportunidad de sumar más minutos, ya que no sumó minutos en ninguno de los amistosos en la gira asiática ni en el torneo Joan Gamper.

Iñaki deja el plantel culé para esta temporada | X: @FCBarcelona_es

Inscripciones pendientes de Barcelona

Tras la salida de Peña, es cuestión de tiempo para que los culés puedan hacer oficial la inscripción de Szczesny. El guardameta polaco se perdió los dos primeros partidos de LaLiga, ya que el equipo priorizó las inscripciones de Joan García y Marcus Rashford.

En una situación similar se encuentran Gerard Martín y Roony Bardghji, que podrían ser inscritos una vez que se den las salidas de Oriol Romeu y Héctor Fort. El cierre de fichajes es el próximo lunes 1º de septiembre, por lo que en las oficinas del club tendrán que apurarse para dejar el plantel conformado a tiempo.

Szczesny ya podrá ser inscrito con los culés | X: @FCBarcelona_es