¿Cuándo y dónde ver Inter Miami vs Orlando City de Leagues Cup?

El Clásico de la Florida promete encender la Leagues Cup. Este miércoles, el Inter de Miami recibirá a Orlando City en la Semifinal del torneo, con el boleto a la gran Final en juego y con la expectativa puesta en el posible regreso de Lionel Messi.
Inter de Miami viene de dejar en el camino a Tigres UANL, uno de los equipos más fuertes de la Liga MX. Sin embargo, la gran incógnita en Miami es la presencia de Messi, quien arrastra molestias musculares y se mantiene como duda hasta último momento.
Por su parte, Orlando City llega tras dar la campanada al eliminar en penales al Toluca, considerado uno de los favoritos mexicanos para levantar el título. Aunque sufrió para lograrlo y ahora tendrá la oportunidad de avanzar a la Final a costa del rival de la ciudad.
El partido se disputará en el Chase Stadium, lo que otorga a Inter de Miami la ventaja de la localía, aunque el factor emocional del clásico podría equilibrar la balanza. El ganador se convertirá en finalista de la Leagues Cup y dará un paso histórico en busca de consolidarse como el rey de Florida.
¿Dónde ver Inter de Miami vs Orlando City de Leagues Cup?
- Fecha: miércoles 27 de agosto
- Hora: 18:30 horas del centro de México
- Lugar: Chase Stadium
- Dónde ver: Apple TV
¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?
Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.
Sucríbete desde este enlace para no perderte ningún encuentro: https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.7000?itsct=record_mls&itscg=30200&at=1000l3cd4
