¿Cuándo y dónde ver Inter Miami vs Orlando City de Leagues Cup?

El Clásico de la Florida promete encender la Leagues Cup. Este miércoles, el Inter de Miami recibirá a Orlando City en la Semifinal del torneo, con el boleto a la gran Final en juego y con la expectativa puesta en el posible regreso de Lionel Messi.

Inter de Miami eliminó a Tigres | AP

Inter de Miami viene de dejar en el camino a Tigres UANL, uno de los equipos más fuertes de la Liga MX. Sin embargo, la gran incógnita en Miami es la presencia de Messi, quien arrastra molestias musculares y se mantiene como duda hasta último momento.

Orlando City eliminó a Toluca | AP

Por su parte, Orlando City llega tras dar la campanada al eliminar en penales al Toluca, considerado uno de los favoritos mexicanos para levantar el título. Aunque sufrió para lograrlo y ahora tendrá la oportunidad de avanzar a la Final a costa del rival de la ciudad.

El partido se disputará en el Chase Stadium, lo que otorga a Inter de Miami la ventaja de la localía, aunque el factor emocional del clásico podría equilibrar la balanza. El ganador se convertirá en finalista de la Leagues Cup y dará un paso histórico en busca de consolidarse como el rey de Florida.

El partido se disputará en el Chase Stadium | MLS

¿Dónde ver Inter de Miami vs Orlando City de Leagues Cup?

Fecha: miércoles 27 de agosto

Hora: 18:30 horas del centro de México

Lugar: Chase Stadium

Dónde ver: Apple TV

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

Sucríbete desde este enlace para no perderte ningún encuentro: https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.7000?itsct=record_mls&itscg=30200&at=1000l3cd4

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Carabao Cup: ¿Dónde y a qué hora ver a Raúl Jiménez y Fulham vs Bristol City?