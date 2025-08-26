Carabao Cup: ¿Dónde y a qué hora ver a Raúl Jiménez y Fulham vs Bristol City?

Este martes comenzó la Segunda Ronda de la Carabao Cup y en el segundo día de actividad será el turno de Raúl Jiménez de salir a escena. El delantero mexicano buscará retomar la confianza goleadora y guiar a Fulham a la siguiente ronda luego de enfrentar a Bristol.

Los Cottagers llegan a este compromiso como favorito en los pronósticos, aunque no se descartan sorpresas. En cuanto al delantero mexicano, se espera que salga como titular para este partido, luego de que el fin de semana inició en la banca ante Manchester United y sumó solo 19 minutos. Mientras que ante Brighton, Raúl fue titular y jugó 66 minutos.

Fulham sale a escena en la Carabao Cup | X: @fulhamfc

Bristol actualmente está en el noveno sitio de la Championship, la Segunda División de Inglaterra. Mientras que los Cottagers, con dos empates en el arranque de temporada, está en el lugar 13 con dos unidades.

¿Dónde y a qué hora ver el partido de Fulham vs Bristol en la Carabao Cup?

El Estadio Craven Cottage será la sede de este compromiso, correspondiente a la Segunda Ronda de la Carabao Cup. El partido está programado a 12:45 horas (tiempo del centro de México) de este miércoles 27 de agosto. Desafortunadamente, el compromiso no contará con transmisión en vivo para México.

Fulham llega a este compromiso después de dos empates | X: @fulhamfc

¿Cómo le ha ido a Fulham vs Bristol?

En 65 enfrentamientos, tanto en torneo de Copa, Segunda División, FA Cup, los Cottagers tienen una ventaja de 27 victorias por 22 de los Robins y 16 empates. Su más reciente partido fue en la Temporada 2021-22, en la EFL Championship, con victoria 6-1 para Fulham, que llega con una racha de cuatro partidos sin derrota.

Fulham tratará de aprovechar la localía | X: @fulhamfc