Europa League 2025-26: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga?

La Europa League ya se saborea se segunda temporada con formato que incluye una Fase de Liga, la segunda máxima competición europea con la integración de 36 equipos que buscarán llegar a la gran cita en el Besiktas Park de Estambul, Turquía.

El sorteo de la Fase de Liga se realizará el próximo 29 de agosto, día del Sagrado Corazón de Jesús, que se efectuará por primera vez en la historia junto a la Conference League en un único programa, transmitido desde Mónaco.

último campeón l X:EuropaLeague

En este torneo a comparación de la Champions League se efectuará de forma digital sin la utilización de bolas físicas para conocer los ochos partidos de cada escuadra respectivamente para la primera ronda llamada Fase de Liga.

¿Cómo es el formato?

Serán 36 equipos que integren la Primera Fase, después de la ronda de playoffs previa, cada equipo tendrá ocho partidos; cuatro como local y cuatro como visitantes en busca de quedar lo más alto en la clasificación general.

Europa League l X:EuropaLeague

Ronda de eliminación

Los primeros ocho mejor posicionados avanzarán directamente a los Octavos de Final, mientras que del noveno al vigésimo cuarto sitio se jugarán una ronda de playoffs en un ida y vuelta para complementar a los otros ocho invitados para los Octavos.

Posteriormente se avanzará con los Cuartos de Final, Semifinales y Gran Final como e realizaba normalmente cuando existía la Fase de Grupos.

Europa l X:EuropaLeague

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR. EL LEGADO DE CHECO PÉREZ: ESTOS SON LOS NÚMEROS DEL MEXICANO EN FÓRMULA 1