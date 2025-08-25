Champions League 2025-26: ¿cuándo y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga?

El próximo viernes 29 de agosto de 2025 se celebrará el sorteo de la UEFA Champions League 2025/26, que repetirá el mismo procedimiento implementado en la edición pasada, en la que terminó ganando, por primera vez, el París St. Germain.

Esta será la segunda ocasión que veremos el nuevo formato del torneo, en el que 36 equipos competirán en la fase liga, dejando atrás el tradicional formato de grupos. Los clubes se distribuirán en cuatro bombos de acuerdo con su coeficiente individual, siendo el vigente campeón quien encabezará el bombo 1.

El sorteo seguirá un proceso híbrido: una bola física determinará el equipo en turno, mientras que un software automatizado seleccionará de manera aleatoria a sus ocho rivales.

Se acerca el inicio de torneo

Equipos clasificados a la Champions League 2025/26

Un total de 29 equipos ya tienen asegurada su plaza directa en la fase liga, mientras que las últimas siete plazas se definirán en la fase de clasificación. Esta misma semana veremos a los últimos siete equipos más unirse a la lista, mientras que otros irán a la Europa League.

Clasificados por país

Inglaterra (4): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea

Italia (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

España (4): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club

Alemania (4): Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund

Francia (3): Paris Saint-Germain*, Marseille, Monaco

Países Bajos (2): PSV, Ajax

Portugal (1): Sporting CP

Bélgica (1): Union Saint-Gilloise

Turquía (1): Galatasaray

Chequia (1): Slavia Praha

Ganador del reajuste de la Champions League: Olympiacos

Plazas por rendimiento europeo (2): Newcastle United, Villarreal

Fase de clasificación – ruta de los campeones (5): por confirmar*

Fase de clasificación – ruta liga (2): por confirmar*

36 equipos clasificarán al torneo | MEXSPORT

Fecha y sede de la final de la Champions League 2026

La gran final de la UEFA Champions League 2025/26 se disputará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Este estadio ya fue sede de la final de la UEFA Europa League 2023, pero será la primera vez en la historia que reciba el partido decisivo de la máxima competición de clubes de Europa.

¿Dónde y cuando ver el sorteo?

El sorteo del torneo se llevará a cabo el viernes 29 de agosto de 2025 desde Mónaco. La transmisión dará inicio a las 13:00 horas del centro de México y podrá verse en transmisión por diferentes plataformas como HBO Max, FOX Sports, Tubi y Caliente TV.

Se sortearán a los equipos | mexsport

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Muralla Blanca: La nueva defensa del Real Madrid comienza a dar resultados