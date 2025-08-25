Liverpool consigue la victoria ante Newcastle con gol de la joya de 16 años, Rio Ngumoha

Rio Ngumoha, con 16 años de edad, fue el autor del gol de la victoria de 2-3 del Liverpool ante Newcastle. El St James’ Park se convirtió en un campo de batalla por las tensiones que se vivían entre aficionados y la reciente rivalidad generada por el traspaso de Alexander Isak.

Liverpool mantiene el paso perfecto en Premier | AP

Así fue la victoria de Liverpool sobre Newcastle

El partido se caracterizó por los constantes cortes por falta, ya que ambos equipos apostaron por los duelos físicos. Cuando los locales eran mejores en el partido, Ryan Gravenberch encontró una opción de disparo desde fuera del área que logró convertir para adelantar al Liverpool.

Minutos previos a finalizar la primera mitad, Anthony Gordon buscó robarle el balón a Virgil van Dijk, pero lo hizo con fuerza desmedida y tras la revisión en el VAR, Simon Hooper decidió mostrarle la tarjeta roja para darle el mejor escenario posible a los Reds.

Tomaron ventaja de 2-0 | AP

Apenas segundos después de comenzar la segunda parte, Hugo Ekitike demostró su capacidad como delantero al anotar su tercer gol consecutivo con los Reds en partidos oficiales. Pese a que todo estaba en contra de los Magpies, Eddie Howe optó por atacar y encontrar alguna recompensa por ello y Bruno Guimaraes descontó con un disparo de cabeza para vencer a Alisson Becker.

St James’ Park se convirtió en una locura cuando William Osula, quien entró de cambio, anotó el tanto del empate luego de un error en la cobertura defensiva por parte de Ibrahima Konaté. Es la tercera ocasión consecutiva que Liverpool deja ir su ventaja, pues le pasó en la Community Shield ante Crystal Palace y en la Jornada 1 ante Bournemouth.

Newcastle lo empató en la recta final | AP

Rio Ngumoha se convierte en el héroe de Liverpool

Liverpool tiene una esencia de conseguir cosas imposibles en situaciones adversas, y en este partido no fue la excepción. El atacante de 16 años, proveniente del Chelsea, Rio Ngumoha recibió la confianza de Arne Slot después de brillar en la pretemporada y respondió con el gol en los últimos suspiros del duelo.

Entre tensiones y un duelo bastante físico, Newcastle y Liverpool regalaron uno de aquellos clásicos de la Premier League, con grandes emociones hasta el final del partido. Los Reds se llevan tres puntos trascendentales antes de enfrentar a otro candidato al título, Arsenal

Liverpool lo gana 'in extremis' | AP

