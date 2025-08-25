¿Vetados? Carlo Ancelotti anuncia convocatoria de Brasil... sin ningún madridista

Listos para cerrar su participación en las Eliminatorias de Conmebol. Brasil, ya clasificado al Mundial del 2026, anunció su convocatoria para enfrentar a Chile y Bolivia en los últimos partidos del torneo clasificatorio. Para estos encuentros, Carlo Ancelotti ha decidido no convocar a sus exjugadores del Real Madrid.
Para sorpresa de muchos, Vinicius, Rodrygo, Militao y Endrick, jugadores que tuvieron relación con Ancelotti durante las últimas temporadas del DT en el Real Madrid, quedaron fuera de la convocatoria. A pesar de que, Rodrygo y Vini vieron actividad el fin de semana.
Su sorpresa no sorprendería tanto, si otros futbolistas titulares como Alisson, Marquinhos, Vanderson, Bruno, Guimarães, Casemiro, Raphinha y Richarlison tampoco hubieran sido convocados, sin embargo, no fue el caso y todos ellos viajarán a Rio de Janeiro.
Neymar fuera por lesión
Otra ausencia destacada fue la de Neymar quien, a pesar de ya haber encontrado la continuidad con Santos, parece haberse resentido de una lesión y no recibió el llamado y sumará ya dos años sin representar a la Verdeamarela. Su último partido fue, en la derrota ante Uruguay de Eliminatorias en Octubre del 2023.
“Neymar tuvo un pequeño problema de lesión y no necesitamos probarlo. Todos conocemos a Neymar: los técnicos, la selección y la afición. Como cualquier jugador, debe llegar en buena condición física para estar en la lista", confesó Ancelotti sobre su ausencia.
Lista de 23 convocados:
Porteros:
- Alisson (Liverpool(ING)
- Bento (Al Nassr/SAU)
- Hugo Souza (Corinthians)
Defensas:
- Alexandro Ribeiro (Lille/FRA)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Caio Henrique (Mónaco/FRA)
- Douglas Santos (Zénit/RUS)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Gabriel Magalhaes (Arsenal/ING)
- Marquinhos (PSG/FRA)
- Vanderson (Mónaco/FRA)
- Wesley (Roma)
Centrocampistas:
- André Santos (Chelsea)
- Bruno Guimarães (Newcastle/ING)
- Casemiro (Manchester United/ING)
- Joelinton (Newcastle/ING)
- Lucas Paquetá (West Ham/ING)
Delanteros:
- Estevao (Chelsea/ING)
- Gabriel Martinelli (Arsenal/ING
- João Pedro (Chelsea/ING)
- Kaio Jorge (Cruzeiro)
- Luiz Henrique (Zénit/RUS)
- Matheus Cunha (Manchester United/ING)
- Raphinha (Barcelona/ESP)
- Richarlison (Tottenham/ING)
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Neymar sobre su posible regreso a la Selección de Brasil: "No necesito probarle nada a nadie"