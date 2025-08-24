¡Aquí mando yo! Vinicius Jr se queda en la banca ante el Real Oviedo

Este domingo, en el segundo partido del Real Madrid en LaLiga, Xabi Alonso ha decidido dejar a Vinicius Jr en el banquillo de arranque y, en su lugar, darle la oportunidad a Rodrygo Goes, quien prácticamente estaba borrado del cuadro merengue.

Vinicius, que tiene más de 10 meses sin marcar fuera del Santiago Bernabéu, volverá a la banca después del último partido de la temporada pasada, donde Ancelotti ‘descansó’ a la plantilla al ser el último encuentro, en aquel entonces, Endrick fue el elegido para ocupar el lugar de su compatriota.

Vinicius, no anota con el Real Madrid desde el pasado 26 de junio, cuando marcó en el juego frente al RB Salzburg en el Mundial de Clubes, Rodrygo (que ha tenido minutos contados con Xabi Alonso) marcó en el último partido amistoso de la pretemporada contra el WSG Tirol.

¿Se queda Rodrygo?

A pesar de que Xabi Alonso no tendría en sus planes a Rodrygo, está oportunidad podría hacer que el entrenador español cambie de opinión y Goes permanezca, al menos hasta diciembre, en el equipo merengue, quien busca su segunda victoria en el campeonato español.

A días de que se cierre el mercado de fichajes, Rodrygo interesa en Premier League aunque, de momento, no hay nada concreto sobre su destino, aunque Liverpool, Manchester City y Arsenal son los equipos más interesados en hacerse de los servicios del brasileño.

