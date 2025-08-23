¿Se va del Real Madrid? Xabi Alonso sobre la situación de Rodrygo: “Hablé con él”

Los rumores continúan en el vestidor del Real Madrid y a una semana para que cierre el mercado de fichajes en gran parte de Europa, el futuro de Rodrygo sigue en el aire, esto pese a las recientes declaraciones de Xabi Alonso.

En conferencia de prensa previo a su duelo ante Real Oviedo correspondiente a la Jornada 2 de la Liga, Xabi Alonso fue cuestionado sobre la actualidad de Rodrygo en el Real Madrid y el entrenador español dio una ‘esperanza’ para la permanencia del brasileño.

“Para mí la temporada ha empezado ahora, el Mundial de Clubes era un contexto diferente” “Todas las decisiones de jugar y hacer el once son mías, única y exclusivamente. Las valoro con el staff y el cuerpo técnico”

Las declaraciones de Xabi Alonso van enfocadas a los pocos minutos que ha tenido Rodrygo desde que el español llegó al banquillo del Madrid en el Mundial de Clubes hace apenas unas semanas.

De igual forma y sin dar mayores detalles. Xabi Alonso también dejó claro que ya habló con Rodrygo sobre su la situación del futbolista brasileño,

“He hablado con muchos jugadores, y con Rodrygo también"

En la Jornada 1 ante Osasuna, Rodrygo se quedó todo el partido en el banquillo y este domingo podría tener sus primeros minutos de la temporada.

