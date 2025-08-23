¿Rodrigo Mora a Arabia? Al-Ittihad negocia con Porto por el joven talento

El joven talento portugués, Rodrigo Mora ha sido pretendido por distintos clubes, pues quieren su calidad con una proyección altísima. El equipo que va con más seriedad es el Al-Ittihad del futbol de Arabia Saudita.
Al-Ittihad negocia por Rodrigo Mora
De acuerdo a información de Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, Al-Ittihad ya hizó un acercamiento formal con Porto para iniciar negociaciones por Rodrigo Mora, quien apenas tiene 18 años de edad.
Las negociaciones están en marcha y la cláusula de rescisión en el contrato de Mora es de 70 millones de euros, por lo que la decisión será para el jugador y lo que su agente, Jorge Mendes lo pueda asesorar.
Estadísticas de Rodrigo Mora
En 36 partidos disputados con Porto, Rodrigo Mora ha anotado en 11 ocasiones, además de tener cuatro asistencias. Sus capacidades a la corta edad de 18 años lo han colocado como objeto de deseo de distintos clubes.
La decisión de Mora marcará un punto crucial en su carrera: optar por continuar su desarrollo en Europa con la exigencia del futbol de élite o aceptar la ambiciosa propuesta económica y deportiva de Arabia Saudita, que busca atraer a jóvenes figuras para consolidar su liga.
