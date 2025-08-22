¿Y Vinicius? El Brasileño que no marca fuera del Bernabéu desde hace 10 meses

Vinicius Jr. no ha tenido un buen rendimiento después de perder el Balón de Oro del año pasado frente a Rodri, el extremo brasileño del Real Madrid no ha sido clave para el conjunto merengue desde octubre del año pasado y eso se ve reflejado en sus actuaciones fuera del Santiago Bernabéu.

El último encuentro en donde el brasileño deslumbró fuera de 'La Casa Blanca' fue en Champions League, donde marcó un triplete en la victoria del Real Madrid sobre el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, días antes el brasileño marcó su último gol de visita en el Abanca Balaídos frente al Celta de Vigo.

Vini Jr con el Real Madrid | AP|

En octubre de este año, Vinícius Júnior cumplirá un año sin poder marcar gol fuera del Santiago Bernabéu, eso en LaLiga pues, en diciembre del 2024, consiguió marcar su último gol fuera de la capital española, cuando le anotó al Atalanta en la sexta jornada de la UEFA Champions League.

Para la afición merengue, la novela que protagoniza el brasileño con la directiva por su renovación de contrato, es incomprensible debido al rendimiento que el brasileño ha tenido en estos meses, aunque la sequía marcando fuera del Bernabéu puede llegar a su fin este fin de semana, cuando el Real Madrid se enfrente al Real Oviedo en el Carlos Tartiere.

Vini Jr con el Real Madrid | AP|

La temporada anterior, contando todas las competencias, Vinicius logró marcar 22 goles, además de dar 19 asistencias, en un total de 58 partidos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Nuevo uniforme de Brasil para el Mundial 2026: filtran diseño inspirado en México 1970