¡Se olvidan de Piovi! Inter Miami pesca, fichaje argentino, en Newell’s Old Boys

Inter Miami hizo oficial la llegada del atacante argentino Mateo Silvetti, el jugador sudamericano llega procedente de Newell's Old Boys para firmar un acuerdo hasta 2029 con opción de un año más de extensión.

Mateo Silvetti l X:InterMiamiCF

El futbolista de 19 años aterriza en la MLS después de hacer su debut apenas en 2024 y donde dejó su marca en 37 partidos con seis goles y dos asistencias en la Liga Argentina.

El extremo derecho se suma a la plantilla que encabeza Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi ALab, como los principales protagonistas y que recientemente también se incorporó Rodrigo de Paul proveniente del Atlético de Madrid.

Inter Miami l X:InterMiamiCF

Gonzalo Piovi no llega al Inter Miami

Cabe mencionar, que el conjunto rosado tuvo en los últimos días negociaciones con Cruz Azul por el fichaje de Gonzalo Piovi; sin embargo, la directiva celeste decidió terminar con la operación debido al tema económico y de liquidación.

Y es que de acuerdo a varios reportes, La Máquina buscaba una cifra alrededor de 7.5 millones de dólares, un cifra que no alcanzó Inter Miami; además buscaba completar todo el pago hasta unas temporadas después.

Leagues Cup l X:InterMiamiCF

Presente del Inter Miami

Actualmente el Inter Miami de Javier Mascherano se encuentra en el quinto puesto con 45 unidades; sin embargo, con tres partidos menos y de ganar esos restantes sería nuevo líder. Mientras que en la Leagues Cup están en la instancia de Semifinales.

