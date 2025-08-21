Gonzalo Piovi se queda en La Máquina y ya se enfoca en Toluca

Gonzalo Piovi continuará siendo jugador de Cruz Azul. A pesar del fuerte interés del Inter Miami y de días intensos de negociaciones, el conjunto celeste y el club de la MLS no lograron llegar a un acuerdo, por lo que el defensor argentino seguirá vistiendo la camiseta de La Máquina.

El principal obstáculo fue el esquema de pagos propuesto por el equipo estadounidense, que pretendía liquidar el traspaso hasta el verano de 2030. Aunque Cruz Azul solicitaba 7.5 millones de dólares, Inter Miami ofreció 6 millones, argumentando restricciones presupuestales por el tope salarial vigente en la liga norteamericana.

No se concretó su traspaso | imago7

Sin acuerdo entre las directivas. Piovi mantiene su compromiso total con el club capitalino y estará disponible para el duelo de este fin de semana ante Toluca. El defensor ha sido pieza fundamental para el equipo, acumulando 49 partidos en la Liga MX, 48 de ellos como titular, con 4219 minutos disputados y cinco asistencias registradas.

Podrá jugar ante Cruz Azul | IMAGO7

Larcamón contentó con su permanencia

El técnico Nicolás Larcamón celebró la permanencia del zaguero y dejó claro que no tiene dudas sobre su rendimiento. "Si Piovi termina por quedarse, confío que no le afectará, porque es un profesional y ama los colores de Cruz Azul", afirmó el estratega.

Larcamón subrayó que la continuidad de Piovi es una excelente noticia para el plantel, no solo por lo que representa dentro del campo, sino por su liderazgo y entrega constante. La Máquina mantiene así a uno de sus pilares defensivos de cara al resto del torneo.

Están contentos con que se quede | MEXSPORT

