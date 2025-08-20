"Estamos cerca". Rotondi ve a Cruz Azul con confianza para ganar la ansiada 'Décima'

Una Final y dos Semifinales perdidas después, Cruz Azul todavía no pierde la esperanza de ganar pronto su décimo título de la Liga MX. Al menos así lo consideró Carlos Rodolfo Rotondi, quien se ha consolidado como pieza clave de la Máquina.

El volante argentino llegó al club de la Noria un año después de la 'Nov9na' y en el último año y medio le tocó sufrir los descalabros en Liguilla ante América. Además, en dos de ellos fue "protagonista", con faltas polémicas que se sancionaron como penales que le dieron el triunfo a las Águilas.

Pero eso no desmotiva a 'Rodo'. "Creo que estamos cerca, hemos tenido dos semifinales, una final, hemos estado a un paso y creo que el equipo está con confianza. Fue importante ganar la Final de Concacaf y ahora todos queremos lograr esa tan ansiada Décima”, declaró en entrevista con Claro Sports.

Rotondi confía en ganar la Liga MX pronto | IMAGO 7

Rotondi mantiene confianza en Larcamón

Del actual plantel de Cruz Azul, Andrés Gudiño e Ignacio Rivero son los únicos dos que se mantienen desde el campeonato en el Guardianes 2021. Detrás de ellos, Carlos Rodríguez, Erik Lira y Rotondi son los jugadores con más tiempo en el club, los dos primeros fichados para el Clausura 2022 y el argentino para el semestre siguiente.

En este contexto, a Rotondi le ha tocado que siete técnicos diferentes lo dirijan, el más reciente Nicolás Larcamón, quien reemplazó a Vicente Sánchez. "Creo que nos estamos sintiendo cómodos adentro de la cancha".

"Es un proyecto nuevo. Nico viene con una idea muy buena, de la cual nos vamos asentando cada vez más, y obviamente quedan pulir muchos detalles, mejorar un montón ciertos aspectos del juego, pero siempre es positivo corregir ganando. Creo que eso es muy importante", añadió.

Rotondi ve buena adaptación a la idea de Larcamón | IMAGO 7

¿Se marcha Piovi de Cruz Azul?

Además de 'Rodo', Lorenzo Faravelli y Gonzalo Piovi son los otros dos argentinos que se han ganado su lugar en el corazón de la afición celeste. Sin embargo, la salida del zaguero parece inminente ante el interés de Inter Miami.

Al respecto, su compatriota manifestó su confianza en el resto del plantel para cubrirlo. "Obviamente si se da su traspaso va a ser una baja súper sensible, sabemos lo que aporta dentro de la cancha y va a ser importante su baja, pero también tenemos jugadores que lo pueden reemplazar y que están en un nivel muy bueno", finalizó.

Rotondi confía en el plantel incluso si se da la salida de Piovi | IMAGO 7