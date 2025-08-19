¿Fan de Chivas? André Jardine defiende el proyecto de Gabriel Milito

Defiende a su máximo rival. A pesar de ser rivales a muerte, André Jardine a salido a la defensa de Chivas, especialmente de su entrenador, Gabriel Milito. El entrenador de América aseguró que, a pesar de los malos resultados el Rebaños empieza a tener una buena idea de juego.

En una reciente entrevista, el entrenador de las Águilas aceptó que los resultados de Chivas no son positivos, sin embargo, no cuentan toda la historia. Jardine considera que Milito está dándole una identidad a su equipo y que pronto podría llevar esto a triunfos.

No le sorprendería un cambio en chivas

El entrenador brasileño aceptó que el equipo de Milito podría causarle problemas a cualquier equipo y no le sorprendería que más pronto que tarde empiecen a sacar victorias. Sin embargo, hay que destacar que, en el siguiente mes se enfrentará a Cruz Azul, América, Tigres y Toluca, lo cual podría detener su proceso.

"Los resultados de chivas son engañosos. Yo veo a Chivas agarrando forma, pero los resultados a veces, cuando miras a corto plazo pueden salir o pueden no salir. En este caso vienen con derrotas importantes... Veo a Chivas agarrando una idea de juego y formas que son bastante interesantes que si pronto pasa a tener resultados a mi no me sorprendería", reveló en entrevista para Fox Sports.

Un rival complicado en el Clásico

Asimismo Jardine aceptó que se ha mantenido al tanto de los partidos de Chivas, especialmente con el Clásico estando a menos de un mes. Con respecto a este partido, el DT considera que el Rebaño les podría dar muchos problemas.

"Estoy muy atento a este Chivas y a este entrenador. Creo que más tarde va a ser un rival fuerte en la Liga y me imagino que el Clásico va a ser muy duro", confesó.

