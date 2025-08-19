"Algo en Chivas está podrido": Luis García sobre el presente del Rebaño

Chivas no vive su mejor momento, con un partido pendiente, los dirigidos por Gabriel Milito solo han podido ganar un encuentro y han caído en los otros tres, justo cuando parece que viene la parte más complicada del calendario para los tapatíos.

El cuadro jalisciense viene de dos torneos sin poder calificar, ni siquiera, a Play-Inn (quedando en la décima posición en ambos campeonatos) y están en el comienzo de la Era de Gabriel Milito, que llegó al Rebaño Sagrado para este Apertura 2025.

Chivas cayó ante Juárez | @Chivas|

Debido a la mala racha por la que atraviesa el cuadro rojiblanco, Luis García (exjugador de las Chivas) habló sobre la actualidad del segundo equipo más ganador en la Liga MX, asegurando que en el club, hay algo podrido.

"Algo está podrido en la cultura laboral del Guadalajara, algo está allá adentro... podrido, estamos hablando de la jornada cuatro, madre de dios que, en la cuatro, esto ya es una hecatombe", comentó García.

Chivas durante un entrenamiento | @Chivas|

Calendario complicado para Chivas

Chivas, que arrancó el torneo perdiendo frente a León, venció al Atlético de San Luis antes de la pausa por Leagues Cup (donde quedó eliminado) y de vuelta a la Liga MX cayeron frente a Santos Laguna y ante Bravos de Juárez.

Ahora, Chivas tendrá que salir a jugar ante Xolos de Tijuana, reciben a Cruz Azul, visitan al América, reciben a Tigres en el duelo aplazado de la jornada 1 del torneo Apertura 2025 y reciben a los Diablos Rojos del Toluca, todo en un mes.

