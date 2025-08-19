Chivas se mantiene firme con Gabriel Milito a pesar de crisis

Sin cambios por ahora. Chivas atraviesa una dura crisis en el Apertura 2025, con solo un triunfo a cambio de tres derrotas en cuatro partidos disputados. Sin embargo, el club no piensa en cambiar al director técnico y Gabriel Milito por ahora se mantiene en su puesto.

Lo anterior de acuerdo con El Francotirador, columnista de RÉCORD. La fuente mencionada señaló que Alejandro Manzo y Javier Mier "se van a morir con la suya, así que el argentino no sale del Guadalajara".

Milito continuará al frente del Rebaño | IMAGO 7

Milito, con el segundo peor arranque en la era de Amaury Vergara

Desde Matías Almeyda, ningún técnico ha dirigido más de dos torneos completos a los rojiblancos. Víctor Manuel Vucetich llegó a la mitad del Guadianes 2020 y se marchó a la mitad del Apertura 2021, por lo que solo dirigió entero el Guardianes 2021. Mientras que Veljko Paunovic dirigió los dos torneos de 2023, pero no se quedó para el Clausura 2024.

En este desfile de directores técnicos durante la era de Amaury Vergara al frente del club, el que peor inicio tuvo fue Gerardo Espinoza, con dos puntos de 12 disputados. Ahora Milito está en el segundo puesto, con tres unidades, para superar a Óscar García, que en su momento sumó solo cuatro de 12 puntos.

Milito no ha logrado resultados con Chivas | IMAGO 7

¿Cuándo juega Chivas de nuevo en el Apertura 2025?

El próximo compromiso del Rebaño en el actual certamen será ante Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente. El partido está programado para el viernes 22 de agosto a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

En 30 enfrentamientos, el Rebaño tiene un balance muy parejo contra los fronterizos, con siete empates y 11 victorias, por 12 derrotas. Aunque en el pasado Clausura 2025 se impuso 2-1, perdió con marcador 4-2 en el Apertura 2024, su más reciente visita a la frontera.

Pese a la falta de resultados, Chivas mantendrá a Milito | IMAGO 7