Andrada se queda en Rayados; negociaciones entre Monterrey y Al Najma se cayeron

Esteban Andrada finalmente se quedará en Rayados, el conjunto regiomontano no llegó a un acuerdo con Al Najma de Arabia Saudita por el traspaso del arquero argentino quien no entra en los planes de Domènec Torrent.

De acuerdo a diversos reportes la caída del fichaje habría sido por las pretensiones a las que aspira Monterrey por la venta del arquero. Cabe mencionar que, el equipo compró en su momento al guardameta en 6 millones de dólares.

Andrada l IMAGO7

Tras el frustrado traspaso Andrada tendrá que esperar a otra posibilidad de salida, debido a que no será tomado en cuenta por el equipo que ya tiene a Santiago Mele como titular en el arco.

Números de Andrada con Rayados

Esteban Andrada contabiliza un total de 161 partidos disputados con Rayados desde su llegada en el Apertura 2021, durante su estancia en la Sultana del Norte se ha logrado adjudicar el título de la Concachampions, ahora Copa de Campeones, de 2021.

El arquero no ha figurado en el presente Apertura 2025 su último juego fue en el Mundial de Clubes cuando el conjunto regiomontano terminó cayendo en los Octavos de Final ante Borussia Dortmund.

Esteban Andrada l IMAGO7

Altibajos en los últimos torneos

Cabe mencionar, que su participación en Monterrey fue a menos en los últimos torneos con evidentes errores; sin embargo, en el torneo veraniego mostró un mejor nivel, pero ya no fue requerido posteriormente por el fichaje de Santiago Mele.

Rayados l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUEBLA: DOS VIEJOS CONOCIDOS DE LA LIGA MX APUNTAN COMO FAVORITOS PARA REEMPLAZAR A GUEDE