Esteban Andrada habló sobre la llegada de Santiago Mele: "Nadie me dijo nada"

Esteban Andrada fue uno de los hombres más criticados en los últimos semestres en Rayados de Monterrey. El arquero argentino cometió errores graves, por lo que perdió la confianza de la afición y la directiva.

La directiva comandada por José Antonio Noriega decidió moverse en el mercado de fichajes, por lo que un nuevo portero llegó a las instalaciones del Barrial. Santiago Mele llegó con bombo y platillo, siendo una de las joyas del futbol charrúa, pues es el futuro en la selección uruguaya.

Ante la llegada de Mele, 'La Sabandija' brindó una entrevista al medio argentino Radio la Red, en la que habló sobre su nuevo rival en la portería. Andrada comentó que para él, el fichaje de Santiago fue una sorpresa.

"Nadie habló conmigo. Me hubiera gustado que, si no cuentan conmigo, me lo digan de frente y me busco otro club, pero nadie me dijo nada, y de repente llegó 'Santi' Mele", agregó Esteban Andrada.

"No creo quedarme"

El arquero de La Pandilla dejó una frase que dejó con incertidumbre a todos. A días del encuentro ante Urawa Red Diamonds, 'La Sabandija' añadió que no cree que su futuro siga en la Sultana del Norte, pues una llamada desde Argentina llegó hace unos días.

"Me mandó mensaje el entrenador de arqueros de Vélez, me preguntó las condiciones y cómo estaba la situación mía acá en Monterrey, le dije que por los movimientos que han hecho seguramente buscaré club, no creo que me quede acá en Rayados, sentenció Andrada.

