Puebla: Dos viejos conocidos de la Liga MX apuntan como favoritos para reemplazar a Guede

Puebla inicia la búsqueda de un nuevo entrenador técnico. Tras perder ante Atlético de San Luis el pasado viernes, el conjunto poblano informó que Pablo Guede no seguiría al mando del equipo. Ahora la Franja deberá buscar a otro estratega que logre terminar el torneo.

Tras el despido de Guede, se dio a conocer que el exfutbolista Martín Bravo había quedado de forma interina al mando del equipo. Sin embargo, no se espera que se mantenga más allá de un partido. Con más de la mitad del Apertura 2025 por jugarse, el equipo ya tiene en mente dos entrenadores que pueden tomar al equipo.

El estratega argentino se despidió de la Franja tras sólo 25 partidos, en los cuales logró sumar sólo cinco victorias, tres empates y 17 derrotas. En estos juegos su equipo logró marcar 22 anotaciones, recibiendo otras 43. Este Apertura se despidió con un triunfo y cuatro derrotas incluyendo un 7-0 ante Tigres.

Opciones para ser el nuevo DT

De acuerdo con información de David Medrano, Puebla ya tendría dos opciones para poder reemplazar a Guede. El equipo estaría buscando un DT con experiencia en la Liga MX por lo que, Ignacio Ambriz y Hernán Cristante aparecen como los dos favoritos para tomar el puesto.

Ambriz llegaría a este equipo con 20 años y ocho equipo del futbol mexicano de experiencia. Su última parada, sin embargo, no fue tan efectiva pues, terminó dejando a Santos tras seis triunfos, seis empates y 19 derrotas. Aun así, su llegada podría aportar cierta estabilidad para lo que resta del torneo.

Cristante por su parte, sólo cuenta con 10 años como DT y cuatro equipos de la Liga MX. Su última estadía fue con Juárez hace ya dos años, en donde sumó siete triunfos, 11 empates y 13 derrotas.

Carrusel de entrenadores

Aunque aún no se sabe cuando Puebla anunciará un nuevo entrenador, algo si esta claro. Llegue quien llegue, se convertiría en el 16to entrenador de la Franja en los últimos 10 años. De estos DTs, sólo Nicolás Larcamón (81) y Enrique Meza (56) lograron sumar más de 50 partidos.

